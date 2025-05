Os 133 cardeais eleitores já estão todos em Roma

Os 133 cardeais eleitores que deverão eleger o novo Papa no conclave que começa quarta-feira estão já todos em Roma, anunciou hoje o Vaticano.

Os cardeais vão reunir-se na Capela Sistina a partir das 16:30 locais (14:30 em Lisboa) de quarta-feira, onde darão início a votações em segredo para eleger o sucessor do Papa Francisco.

As votações continuarão até que um deles obtenha a maioria de dois terços e se torne o líder dos 1,4 mil milhões de católicos do mundo.

O juramento de segredo sobre o conclave dos oficiais e funcionários terá lugar hoje, às 15:00 em Roma (13:00 em Lisboa), na Cappella Paolina, Prima Loggia do Palácio Apostólico do Vaticano.

O juramento, prescrito sobre o Evangelho, será assinado por todos os participantes do conclave, que se inicia na quarta-feira, tanto eclesiásticos como leigos, aprovados pelo cardeal camerlengo e pelos três cardeais assistentes, de acordo com a Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis.

O resultado do conclave é esperado um pouco por todo o mundo, numa eleição do novo Papa com o maior número de cardeais eleitores, juntando todos os que têm menos de 80 anos.

Hoje de manhã, os técnicos instalaram cortinas vermelhas na varanda da Basílica de São Pedro, onde o Papa eleito fará a sua primeira aparição pública.

Como fazem quase todos os dias, os cardeais reuniram-se de manhã numa "congregação geral", uma reunião à porta fechada onde elaboraram um perfil do sucessor de Pedro e as prioridades para o próximo pontificado.

O Papa Francisco morreu a 21 de abril, aos 88 anos, deixando um pontificado de 12 anos de grande popularidade, mas também marcado por uma feroz oposição interna.