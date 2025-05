Albuquerque com "boas" expectativas sobre o novo Papa

Miguel Albuquerque vê na eleição do novo Papa, Leão XIV, sinais que indiciam qu3 seguirá a mesma linha de Francisco.

"Parece que houve uma interferência do Papa Francisco no sentido de manter a mesma linha do seu apostolado" e por isso "deve seguir a mesma linha" de Francisco, vaticinou.

"Penso que as expectativas são boas", apesar de reconhecer como legítimas as muitas expectativas que os madeirenses depositavam no cardeal José Tolentino Mendonça.

Declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem de visita à empresa Libargel – Alimentos Congelados, Lda., em Santo António, Funchal.