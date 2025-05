Rede Europeia reporta duas oscilações em toda a Europa meia hora antes do apagão

A Rede Europeia de Operadores de Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica (Entso-e) divulgou que, meia hora antes do apagão que atingiu a Península Ibérica, registaram-se "dois períodos de flutuações de potência e frequência" na Europa continental.

Esta entidade destacou, em comunicado, que estas perturbações "na zona síncrona da Europa continental" ocorreram às 12:03 e 12:07 (11:03 e 12:07 em Lisboa) e que tanto a Rede Elétrica Espanhola como a RTE Francesa "tomaram medidas para mitigar" estas flutuações.

A Entso-e referiu ainda que, no momento do incidente ocorrido em 28 de abril, por volta das 12:32 (11:32 em Lisboa), "não se verificaram oscilações e as variáveis do sistema elétrico estavam dentro do intervalo normal de funcionamento".

Antes do incidente, os programas de intercâmbio internacional de Espanha eram de 1.000 MW para França, 2.000 MW para Portugal e 800 MW para Marrocos, todos destinados à exportação.

O apagão, lembrou a agência, deixou Espanha e Portugal num apagão, além de ter afetado uma zona do sul de França, embora o resto da Europa não tenha sofrido qualquer interrupção, apesar das flutuações anteriores.

Para esta instituição, a sequência de eventos teve início às 12 horas, 32 minutos e 57 segundos, quando, durante vinte segundos, "se registaram presumivelmente uma série de diferentes 'viagens' de geração no sul de Espanha, até um total de 2.200 MW", enquanto tais fugas não foram observadas em Portugal e França.

Como consequência, a frequência diminuiu e observou-se um aumento da voltagem em Espanha e Portugal, de acordo com esta sequência de eventos, o que realça que, após isso, durante os três segundos seguintes, a frequência da Península Ibérica continuou "a diminuir e atingiu os 48 hertz", altura em que "os planos de defesa contra o desligar automático foram ativados".

Às 12:33, as linhas aéreas de corrente alternada entre França e Espanha foram desligadas por dispositivos de proteção dessincronizados, e as linhas entre França e Espanha deixaram de transmitir energia.

Assim que ocorreu a falha de energia, os países afetados "trabalharam juntos de forma coordenada para restaurar a energia".

A Entso-e sublinhou que, após o apagão, foi criado um grupo de peritos conjunto com membros da Entso-e, dos sistemas de operadores de transmissão, da Agência de Cooperação dos Reguladores de Energia e das autoridades reguladoras nacionais e regionais.

O painel é liderado por especialistas não diretamente afetados pelo incidente e inclui especialistas de regiões afetadas e não afetadas. O seu objetivo é investigar as causas e fazer recomendações.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, durante cerca de 10 a 11 horas, Portugal e Espanha, bem como uma parte do território de França.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades e falta de combustíveis foram algumas das consequências do apagão.