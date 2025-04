Trabalhador ferido após queda em obra em Machico

Um trabalhador de uma obra em Machico - Estrada Dom Manuel I – ficou esta tarde ferido na sequência de queda de altura estimada em cerca de três metros.

Com ferimento na cabeça, a vítima do acidente de trabalho foi assistida e socorrida pela EMIR e pelos Bombeiros Municipais de Machico, tendo sido transportada às urgências do Hospital Dr Nélio Mendonça.