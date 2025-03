GNR sinaliza grupo de migrantes em situação de vulnerabilidade em Espanha

A Guarda Nacional Republicana detectou um grupo de migrantes em situação de vulnerabilidade na praia de Cala Enmedio, em Almeria, Espanha, durante uma operação de patrulhamento costeiro em 26 de março, declarou hoje a GNR.

A operação, realizada com a lancha de patrulhamento costeiro (LPC) Bojador, da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), tinha "o propósito de detetar atividades ilícitas transfronteiriças e controlar os fluxos de imigração irregular", segundo um comunicado da GNR.

Durante a operação foi "identificada uma embarcação suspeita, bem como um corpo aparentemente inanimado no solo acompanhado por várias pessoas, presumivelmente migrantes".

Segundo o comunicado, os militares da GNR procederam de imediato à sinalização da ocorrência, alertando as autoridades de emergência competentes.

"A operação de socorro foi prontamente mobilizada, incluindo o envio célere de uma equipa médica especializada, transportada por um helicóptero de salvamento marítimo, com o objetivo de aferir o estado clínico da vítima", referiu a nota.

No seguimento da ocorrência, referiu a GNR, a Guarda Civil espanhola intercetou sete migrantes e confirmou um óbito.

De acordo com a nota, a GNR "através da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras, projetou a LPC Bojador para integrar a 'Join Operation SPAIN 2025', liderada pela Guarda Civil espanhola, que decorre de 19 de fevereiro a 16 de abril de 2025, sob a égide da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex)".

Esta ação ocorre no âmbito da coordenação operacional nas fronteiras externas da União Europeia (UE), cujo objetivo principal é atuar na vertente da vigilância fronteiriça, controlo de fluxos de imigração irregular, combate à criminalidade transfronteiriça, reforço da cooperação europeia ao nível de Guarda Costeira e apoiar operações de busca e salvamento.

Segundo o comunicado, desde 2021, a lancha Bojador participou em diversas missões de busca e salvamento, tendo contribuído para a detecção e resgate de centenas de migrantes no Mediterrâneo, em cooperação com outras forças, nomeadamente com a Guarda Civil espanhola e com a Guarda de Finanças e a Guarda Costeira de Itália.