Pedro Simões conquista título nacional de veteranos em judo

O atleta Pedro Simões sagrou-se campeão nacional na categoria -81kg do escalão M1, no Campeonato Nacional de Veteranos de Judo, que decorreu ontem, em Viseu. A representação do Clube Naval do Funchal contou ainda com Bruno Pestana.

O judoca Pedro Simões venceu todos os seus combates por ippon, evidenciando um domínio técnico notável e um espírito competitivo exemplar ao longo de toda a prova.

Já Bruno Pestana competiu na categoria +100kg, no escalão M3, conquistando o 2.º lugar. "Apesar de não ter alcançado o ouro, protagonizou dois combates de elevado nível, demonstrando o esforço, a dedicação e o espírito desportivo que caracterizam os atletas do Clube Naval do Funchal", indica nota à imprensa emitida pelo clube.

"O clube enaltece o desempenho dos seus representantes, que honraram a camisola e demonstraram, em solo continental, a força e a qualidade do judo madeirense. Parabéns aos atletas pela entrega, pelo empenho e pelos excelentes resultados alcançados", termina.