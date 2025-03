Disneyland® Paris 2025/2026: Viva um mundo de fantasia em família

Aproveite e desfrute de dias especiais em família na Disneyland® Paris aos melhores preços.

Entre num mundo Mágico, com dois Parques Disney®, imensas atrações, espetáculos incríveis e desfiles deslumbrantes que permitem viver momentos inesquecíveis com as personagens da nossa infância, dos contos da Disney, às aventuras da Pixar, dos Super-Heróis da MARVEL às lendas de Star Wars™.

Descubra um mundo com fabulosos Hotéis Parceiros Disney®, mais de 50 restaurantes e a Disney Village® onde poderá acrescentar magia e fantasia a todos os seus desejos.

Aproveite esta campanha com preços a partir de 776€ por pessoa com base numa estadia de 4 noites no Disney Hotel Cheyenne® em quarto standard ocupado por 2 adultos e 2 crianças entre os 3 e os 11 anos.

O valor inclui voo TAP Lisboa / Paris / Lisboa em classe “E + A”, estadia de 4 noites no Disney Hotel Cheyenne®, em quarto Woody standard, para 2 adultos e 2 crianças de 3-11 anos, em regime de só alojamento, 5 dias de entradas nos parques Disneyland® e Walt Disney Studios®, taxas hoteleiras locais (obrigatórias para maiores de 18 anos), taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais), e Seguro de viagem.

Não estão incluídas despesas de reserva, voo de/para Funchal, bagagem de porão, transferes, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Tanto o preço como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email:[email protected]