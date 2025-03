Presidente da República ouviu preocupações da comunidade cigana

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu hoje representantes da comunidade cigana, que lhe transmitiram preocupações relacionadas com a falta de adoção da estratégia de integração prevista para 2022-2030.

Em nota divulgada no site da Presidência, especifica-se que decorreram duas reuniões, com representantes de associações e com o diretor nacional da Pastoral dos Ciganos, a pedido dos próprios.

"O Presidente ouviu as preocupações expressas sobre o facto da nova estratégia para a Integração das Comunidades Ciganas (ENICC) 2022-2030, não ter sido ainda implementada", lê-se na nota.

Contactada pela Lusa, fonte associativa afirmou: "Infelizmente, o Senhor Presidente da República não pode fazer nada, tendo em conta o Governo estar em gestão, qualquer decisão será com o novo Governo após as eleições de maio".

Várias associações ciganas correm o risco de encerrar e houve já projetos que tiveram de parar pelo facto de a nova Estratégia para a Integração das Comunidades Ciganas não ter sido implementada, denunciaram, esta semana, dirigentes associativas.

Várias pessoas, a título individual, associações e coletivos escreveram uma carta aberta ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, a pedir que a nova Estratégia para a Integração das Comunidades Ciganas vá para consulta pública e lembrando que Portugal é atualmente o único país europeu sem documento.