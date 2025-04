Protecção Civil da Madeira promove mais de 12.000 horas de formação

O Serviço Regional de Protecção Civil realizou, de 1 de Janeiro a 31 de Março de 2025, 47 acções pedagógicas, que proporcionaram a 601 formandos um total de 12.092 horas de actividades formativas, no âmbito de plano de formação e treino para os Agentes de Protecção Civil e Entidades Cooperantes do Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS) da Região Autónoma da Madeira.

Neste primeiro balanço do ano, foram realizadas, no Centro de Formação do Serviço Regional de Protecção Civil 36 cursos, que contaram com a participação de 400 formandos, no total de 10.043 horas de formação profissional.

Paralelamente, foram realizadas 11 acções de treino operacional, que envolveram 201 participantes e somaram 2.050 horas de actividades práticas.

Com especial destaque para o aprontamento do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), só neste âmbito foram qualificados 279 operacionais das forças de resposta, entre Bombeiros, Militares das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana, Agentes da Polícia de Segurança Pública e da Polícia Florestal, Sapadores Florestais e demais Agentes de Protecção Civil que, desde o início do ano, frequentaram formação nas seguintes áreas: Especialização em Vigilância Ativa Pós-Rescaldo; Extinção de Incêndios Rurais; Reconhecimento e Avaliação da Situação em Incêndios Rurais; Segurança e Comportamento do Incêndio Rural; Telecomunicações de emergência (Iniciação, Desenvolvimento e Avançado); Aeronaves não tripuladas e gestão operacional de equipamentos UAV/UAS; Ferramentas Manuais e Mecânicas na supressão de incêndios rurais; Gestão Operacional em Incêndios Rurais e Posto de Comando Operacional.

Até ao final do mês de Maio, a anteceder o período de maior empenhamento do DECIR estão ainda planeadas acções que vão abranger áreas-chave na gestão de emergências: Analistas de Incêndios Rurais/Florestais (Estratégico e Tático); Gestão Operacional em Incêndios Rurais e Organização de Postos de Comando; Coordenação Aérea; Condução táctica em contexto operacional; Coordenação e Empenhamento de Maquinaria; Sistema de Gestão de Operações (no ataque inicial e ampliado); Instrumentos de apoio à decisão e ferramentas de comando, controlo e comunicações; Instalação e Gestão de Zonas de Concentração e Apoio à População; Sustentação Logística das operações; Segurança nas operações; Media training.