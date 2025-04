Bebé preso no interior de um carro no Funchal

Um bebé ficou hoje preso no interior de um automóvel, que se trancou no parque de estacionamento de um centro comercial em Santa Quitéria, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados para o local, mas quando lá chegaram a criança já tinha sido retirada do carro com a ajuda de um mecânico que estava nas redondezas.