Aumento no número de acidentes (57) e de feridos (24) na última semana na Madeira

No período compreendido entre 17 e 23 de Abril, registaram-se nas estradas da Madeira 57 acidentes rodoviários, de que resultaram 24 feridos, um dos quais grave. A informação foi avançada, esta tarde, pelo Comando Regional desta força policial, no habitual balanço semanal. Houve um aumento da sinistralidade face à semana anterior (11 a 16 de Abril), período em que se verificaram 54 acidentes, com 18 feridos.

Em termos de distribuição concelhia dos acidentes, o Funchal liderou a sinistralidade rodoviária (24 acidentes), seguido de Santa Cruz (9), Câmara de Lobos (5), Ribeira Brava (4), Porto Moniz (4), Machico (3), Ponta do Sol (3), Calheta (3), Santana (1) e Porto Santo (1).

A distribuição por tipo de acidentes é a seguinte: 37 colisões, 13 despistes, 3 atropelamentos e 4 acidentes de natureza não especificada.

Respeitante à proactividade policial, a PSP da Madeira realizou várias operações de fiscalização que resultaram na detenção de 12 pessoas, pelos seguintes crimes rodoviários: condução de veículo em estado de embriaguez (9), condução de veículo sem habilitação legal (1), desobediência/recusa em efectuar o teste ao álcool (1), recusa em efectuar as provas estabelecidas para a detecção de substâncias psicotrópicas (1).

A PSP realça que estes dados são provisórios, pois existem muitos acidentes que são participados à Polícia em data posterior.