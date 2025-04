Quatro vítimas mortais na Operação Páscoa 2025 da GNR

A GNR registou mais um morto nas últimas 24 horas nas estradas portuguesas, aumentando para quatro o número de vítimas mortais nos 2.116 acidentes contabilizados desde o início da Operação Páscoa 2025, anunciou a corporação.

A GNR já registou 44 feridos graves e 608 feridos ligeiros na Operação.

Em comunicado, a GNR adianta que desde o começo da Operação Páscoa 2025, a 11 de abril, já foram fiscalizados 70.057 condutores, dos quais 667 conduziam com excesso de álcool. Destes, 405 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Foram ainda detidas 218 pessoas por conduzirem sem carta de condução.

Na nota hoje divulgada, a GNR acrescenta que a última vítima mortal, um homem de 34 anos, foi registada na sequência de um despiste ocorrido ao final da manhã de domingo na Estrada Nacional 246, na localidade de Arronches, distrito de Portalegre.

Desde o arranque da Operação Páscoa 2025, a GNR detetou 12.150 contraordenações rodoviárias, das quais 3.336 por excesso de velocidade, 302 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças, 363 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 1.683 por falta de inspeção periódica obrigatória e 533 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A GNR salienta que irá continuar a priorizar a fiscalização a situações de condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, bem como o excesso de velocidade, utilização indevida do telemóvel, utilização correta do cinto de segurança e de cadeirinha, falta de inspeção periódica e de seguro de responsabilidade civil obrigatórios.

Num comunicado divulgado também hoje, a PSP faz igualmente um balanço da Operação Páscoa Segura 2025, apontando a detenção de 825 pessoas.

No total, desde o início da operação, há 10 dias, a PSP registou 1.285 acidentes, dos quais resultaram 396 feridos (21 feridos graves e 375 feridos ligeiros), não tendo sido registada qualquer vítima mortal nas estradas da responsabilidade da PSP.

A polícia fiscalizou 14.689 condutores e controladas por radar 58.445 viaturas.

Dos 5.139 autos de contraordenação emitidos por infrações rodoviárias, a PSP destaca 1.134 por excesso de velocidade, 532 por falta de inspeção periódica obrigatória, 207 por falta de seguro de responsabilidade civil, 152 por condução sob influência do álcool, 120 por uso do telemóvel durante o exercício da condução e 39 por não utilização do cinto de segurança.

Foram ainda detidos 61 suspeitos por crimes contra a propriedade (furtos, roubos e burlas) e 54 por tráfico de droga, segundo a PSP, que apreendeu mais de 45.200 doses individuais.

No mesmo período foram igualmente registadas 440 ocorrências de violência doméstica e detidos 13 suspeitos pela prática deste crime.

No âmbito da posse ou tráfico de armas proibidas, a PSP diz que apreendeu 55 armas (17 armas de fogo, 23 armas brancas e 15 armas de outras tipologias), quer como medida cautelar, quer no seguimento das 21 detenções efetuadas por posse de arma proibida.

Na informação, a PSP apela a todos os condutores que circulem em segurança e não adotem comportamentos que possam diminuir as suas capacidades de condução, aconselhando a que não conduzam sob o efeito do álcool e/ou de substâncias psicotrópicas, mantenham a distância de segurança do veículo da frente, não conduzam em excesso de velocidade, adaptem a sua condução às condições meteorológicas e ao estado da via, não utilizem o telemóvel durante a condução e usem sempre corretamente os cintos de segurança e as cadeirinhas para crianças.