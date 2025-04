Polícia sueca detém suspeito do tiroteio que matou três jovens em Uppsala

A polícia sueca deteve uma pessoa por suspeita de ter sido a autora dos disparos que vitimaram os três jovens com idades entre os 15 e os 20 anos na noite de terça-feira em Uppsala, cerca de 60 quilómetros ao norte de Estocolmo, foi hoje anunciado.

"Uma pessoa suspeita de assassinato foi presa", disse o comandante da polícia Erik Åkerlund, em conferência de imprensa.

Três pessoas morreram na terça-feira num tiroteio em Uppsala, a cerca de 60 quilómetros a norte de Estocolmo, anunciou a polícia sueca, num novo episódio de violência no país nórdico.

"Três pessoas morreram, mas as suas identidades ainda não foram confirmadas", adiantou à agência France-Presse (AFP) Magnus Jansson Klarin, porta-voz da polícia da cidade.

"Recebemos relatos de uma pessoa mascarada numa scooter e estamos a verificar essas informações", acrescentou.

De acordo com vários relatos dos meios de comunicação social locais, o tiroteio ocorreu num salão de cabeleireiro no centro da cidade, com testemunhas a relatarem vários disparos.

O ministro da Justiça, Gunnar Strömmer, descreveu o incidente como "extremamente grave" à estação pública SVT.

Na guerra de gangues, os perpetradores são cada vez mais adolescentes contratados como assassinos por terem menos de 15 anos, a idade da responsabilidade criminal na Suécia.

A polícia sueca informou em janeiro que o número de tiroteios diminuiu em 2024 pelo segundo ano consecutivo, com 296 tiroteios, uma queda de 20% em relação ao ano anterior.

A Suécia também ficou em choque com o tiroteio em massa de 04 de fevereiro, quando Rickard Andersson, de 35 anos, entrou no centro de educação para adultos Campus Risbergska, na cidade de Örebro, e disparou sobre 10 pessoas antes de disparar contra si. O motivo deste caso ainda é desconhecido.