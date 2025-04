Presidente da Protecção Civil da Madeira assume Comando Regional das Operações de Socorro

É uma alteração anunciada e que já está formalizada. A partir de amanhã, o Comando Regional das Operações de Socorro – CROS – passa a ser assumido pelo presidente do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira.

A mudança é concretizada através da Portaria n.º 230/2025 de 29 de Abril, das secretarias Regionais das Finanças e de Saúde e Proteção Civil, publicada hoje no Jornal oficial da Região Autónoma da Madeira – JORAM, que entra em vigor amanhã.

O documento assinado por dois estreantes no Governo Regional, Duarte Freitas, secretário das Finanças, e Micaela Freitas, secretária da Saúde e Protecção Civil, altera idêntico documento de 18 de Maio de 2022, que previa que o CROS era “dirigido pelo Comandante Operacional Regional, cujas funções são (eram) em exercidas por inerência pelo vogal do Conselho Directivo do SRPC, IP-RAM”, no caso em concreto, por Marco Lobato.

Com a portaria hoje publicada, passa a ser Richard Marques quem assume, além da presidência da Protecção Civil Regional, por inerência, o cargo de Comandante Operacional Regional do Comando Regional de Operações de Socorro.