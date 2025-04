Micaela Freitas elogia "evolução" no sector da Protecção Civil na Madeira

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, participou hoje, dia 21 de Abril, no 'briefing operacional' organizado pelo Serviço Regional de Protecção Civil, através do Comando Regional de Operações de Socorro.

Durante o encontro, que reuniu diversos agentes de protecção civil e demais entidades que integram o Sistema Integrado de Operações de Proteção Civil da RAM, a nova secretária regional com a tutela da protecção civil expressou a sua "satisfação com o trabalho desenvolvido e com a evolução do sector na Região".

A governante aproveitou a oportunidade para sublinhar "a importância da união de todas as entidades presentes, considerando crucial esta coordenação para o socorro e protecção da população e dos seus bens."

A par da sua participação no briefing operacional, Micaela Fonseca de Freitas reuniu com os responsáveis das várias áreas de actuação da Protecção Civil, para se inteirar do funcionamento do serviço.

Na ocasião, o presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, Richard Marques, apresentou a equipa, esclareceu o papel dos agentes de proteção civil e das entidades que integram o Sistema Integrado de Operações. Adicionalmente, contextualizou a situação actual do serviço, os projectos em curso, as ameaças e desafios a superar e as oportunidades para a área da protecção civil.

Com experiência anterior no Serviço Regional de Proteção Civil, há já alguns anos, a nova secretária regional de Saúde e Protecção Civil destacou o "empenho dos profissionais" e "a importância da sua dupla missão enquanto profissionais e de servir o bem público".

"A Madeira está de parabéns e está na linha da frente em relação à proteção civil, e acho que é esse o caminho que temos de continuar", afirmou, agradecendo a disponibilidade e manifestando o seu apoio ao Serviço Regional de Protecção Civil.

Refira-se que estes briefings operacionais têm uma periodicidade semanal, sendo que, de forma extraordinária, podem ser realizados para análise de situações de cariz operacional excecional perante eventuais ocorrências especiais.

O objectivo principal é reunir os todos os Agentes de Proteção Civil e demais entidades que integram o Sistema Integrado de Operações de Protecção Civil da RAM, nomeadamente, Corpos de Bombeiros, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Autoridade Marítima, Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (Corpo da Polícia Florestal), Forças Armadas, Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Delegação Regional, Serviços Municipais de Protecção Civil, Direção Regional de Estradas, Laboratório Regional de Engenharia Civil e outras entidades e organismos públicos que, de acordo com o teor das suas competências, podem ser chamados a intervir em situações de excepção.