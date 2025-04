A manchete deste domingo levanta um problema da natureza. Sargaço ameaça colónia

de lobos-marinhos é o título. Estas algas marinhas flutuantes, normalmente associadas a alterações climáticas e mudanças nas correntes oceânicas, despertou as autoridades para o problema. "IFCN está preocupado com o risco de obstrução das grutas marinhas das ilhas Selvagens e Desertas, habitat da foca mais rara do mundo", realçamos. Para ler na página 5.

Do vale à montanha e do mar à serra é o título escolhido para a foto de destaque nesta primeira página e diz respeito ao Madeira Island Ultra Trail. "O francês Paul Cornut-Chauvinc cruzou a ilha em 12h55 e conquistou o MIUT 115 km com luta portuguesa até ao fim. Katie Schide venceu nos femininos e Filipe Ferreira foi o melhor madeirense", resumimos. Pode ler as principais incidências e resultados nas páginas 24 e 25.

A semente do futuro das flores é outro título desta edição, na qual Andreia Vasconcelos a "'nerd' em publicidade digital, conquistou o Prémio Jovem Empreendedor 2024 e está focada em dar mais mundo à floricultura regional", para ler na 'Geração do Futuro' das páginas 8 e 9. Igualmente damos destaque ao Jardim Botânico que "celebra 65.º aniversário com 40 mil visitas mensais". Para ler na página 5.

Outra notícia diz que houve um Contrato renovado um dia antes da posse do governo. Pelo menos é o que diz a "Portaria que prevê renda de 62,4 mil euros/ano" e que "foi assinado por secretário que não foi reconduzido e só vigora a partir de Julho". Leia mais na página 4.

Por fim, a notícia de ontem (da semana toda), sendo que ontem Mais de 400 mil na última homenagem ao Papa foi o grande destaque do mundo. Leia tudo nas páginas 12 e 13.

