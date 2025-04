JPP desafia CDS a apresentar proposta para reduzir idade da reforma

Filipe Sousa, candidato do Juntos Pelo Povo às eleições legislativas de 18 de Maio desafiou, esta terça-feira, o "agora secretário regional da Economia e parceiro da AD – Coligação PSD/CDS", José Manuel Rodrigues, a avançar com a proposta eleitoral que fez durante a campanha para as regionais de 23 de Março de "redução de dois anos na idade da reforma para os madeirenses e porto-santenses".

O candidato do JPP diz que o líder do CDS tem de ser “coerente” com as promessas que fez, e nota que a proposta para reduzir em dois anos a idade da reforma “é muito mais enquadrável” num projeto de coligação para a Assembleia da República por se tratar de uma matéria da estrita competência do Governo Central e do Parlamento.

“Posso garantir que da parte do JPP, se a população nos der a 18 de Maio confiança e uma representação na Assembleia da República, apoiaremos qualquer proposta que venha a consagrar este objetivo de redução da idade da reforma para os portugueses das ilhas”, assume o candidato. “Mas também deixo aqui bem claro que caso o CDS ou nenhum outro partido avance com esta proposta, o JPP irá desbravar caminho e se chegar à Assembleia da República iremos lutar por este objetivo.” Filipe Sousa

Filipe Sousa tem uma certeza: “O JPP é um partido nacional mas não depende nem de influências nem de nenhum comando centralizado em Lisboa, portanto o que decidimos fazer pela Região, pelos madeirenses e porto-santenses é da nossa exclusiva competência, e, nesse sentido, o CDS pode contar com o nosso apoio, com a voz das Ilhas por Portugal nesta proposta”.