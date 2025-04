Helicóptero accionado para resgatar turista que caiu no Pico Grande

O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil foi accionado para resgatar a turista que caiu esta tarde na Vereda do Pico Grande, no Curral das Freiras.

A mulher, natural da República Checa, apresenta fractura num tornozelo. Foi imobilizada pela equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e aguarda agora a chegada do meio aéreo.

A turista terá caído fora do trilho, num percurso não classificado.