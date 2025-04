Voos cancelados e atrasos de horas mantêm-se nos aeroportos no continente

O apagão de segunda-feira na Península Ibérica continua hoje de manhã a ter influência nos voos em diversos aeroportos do continente, com Lisboa a ver canceladas várias ligações e a ter atrasos de várias horas nas chegadas e partidas.

No aeroporto Humberto Delgado (Lisboa), segundo a informação disponível no 'site', cerca das 09:00, foram canceladas várias ligações, como o voo que estava previsto para Londres, às 06:40, para Frankfurt (06:45), Varsóvia (07:05), Bruxelas (07:15), Milão (07:15), Berlim (07:55), Montreal (08:25), entre outros.

Das partidas previstas, muitas estão com atrasos de várias horas.

Nas chegadas, há atrasos que chegam às quatro horas e vários voos de diversas companhias que deveriam ter aterrado hoje de manhã foram cancelados.

No aeroporto do Porto os atrasos são menores e nas partidas foram cancelados hoje de manhã pelo menos os voos que estavam previstos para Bruxelas (09:20) e Newark (12:35).

O corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11:30, a Península Ibérica e parte do território francês e continua sem ter explicação por parte das autoridades.

Na segunda-feira, o regulador da aviação (ANAC) autorizou a realização de voos noturnos para que as companhias pudessem recuperar atrasos.

No 'site' da ANA - Aeroportos de Portugal continua o aviso de que devido a corte de energia geral, "poderão ocorrer constrangimentos operacionais".

A agência Lusa tentou por diversas vezes contactar hoje a ANA -- Aeroportos de Portugal para fazer um ponto de situação, mas até ao momento não obteve resposta.