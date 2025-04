O Governo dos EUA tem recomendação para reconsiderar viagens à Madeira?

A página do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América - Gabinete de Assuntos Consulares, tem a Região Autónoma da Madeira no 'Reconsider Travel' (reconsidere viajar) o 3.º mais alto dos quatro Níveis de Aviso de Viagem para todo o Mundo, recomendação essa que é dirigida aos cidadãos norte-americanos.

A verdade é que esta recomendação negativa dura desde 2021 e, ao contrário da outra região autónoma, os Açores, e Portugal continental, que estão no nível 1 - 'Exerça as precauções normais', fazem uma distinção que pode ser entendida como algo estranho se passa na Madeira para ser tratada de forma diferente. Qual a razão para a Madeira estar com uma classificação diferente da do restante país? A classificação dada na altura ainda não foi actualizada? Qual foi a razão para a Madeira ser colocada em nível 3 nesse último relatório?

A resposta está nas 'entrelinhas' ou, melhor dizendo, na data em que esse aviso é dado. Mesmo porque no mapa interactivo em que é possível ver em todo o mundo o nível dado pelo Departamento de Estado, os Açores têm a mesma avaliação desde 2018, enquanto o continente português a avaliação foi feita no início de Março de 2025, portanto bem actual.

Outros territórios bem próximos também têm datas bem atrasadas: Canárias tem o nível 2: exerça maior cautela e também de inícios de 2018; Cabo Verde tem Nível 1: Tome precauções normais - Contém áreas com maior risco de segurança, mas é bem mais recente, finais de Setembro de 2024; mesmo Santo Tomé e Príncipe está no nível 1 - e também é recente. Olhando ao caso de Canárias, o território continental espanhol, está no mesmo nível, mas também bem recente, finais de Dezembro de 2024. O mesmo acontece com França (julho de 2024) e Itália (Setembro de 2024).

Ou seja, fica-se com a ideia que estando a Madeira nesse 'nível laranja' tem a haver com outra situação e não recente. Ora, voltando a 2021, a Madeira não tinha qualquer situação de risco de segurança, nem meteorológico. A única situação que estava em voga na altura, era a pandemia de coronavírus.

Em Junho desse ano, a Região Autónoma da Madeira tinha sido classificada como 'Level 3: Reconsider Travel' pelo Departamento de Estado dos EUA, ficando assim nessa condição desde então porque apresentava um elevado risco de transmissão de Covid-19, especialmente devido à propagação da variante Delta, pelo que a decisão estaria alinhada com as recomendações do CDC (Centers for Disease Control and Prevention), que tinha o mesmo Sistema de Níveis de recomendações para Viagens (Nível 1: Risco Baixo; Nível 2: Risco Moderado; Nível 3: Risco Alto [o caso da Madeira em 2021]; Nível 4: Risco Muito Alto), sendo considerados critérios como a taxa de incidência elevada, capacidade de testagem, taxa de positividade e pressão hospitalar.

Apesar deste esclarecimento, importa frisar que não estando relacionado com criminalidade, terrorismo ou desastres naturais, o referido mapa mantém um nível de aviso bastante actualizado, nalguns países como a Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia, Síria, Líbia, Líbano, Iraque, Irão, Afeganistão ou, claro, a Faixa de Gaza, entre outros têm nível 4, desaconselhando viagens, devido a conflitos militares em curso ou risco acrescido devido à instabilidade política.

No tocante à covid-19, que já não representa risco, o CDC tinha medidas que visavam proteger os viajantes norte-americanos de potenciais riscos à saúde durante a pandemia, sendo que estas classificações eram dinâmicas e podiam mudar conforme a situação epidemiológica evoluía.

Em Novembro de 2021, o portal Portugal Resident dava conta que "devido ao aumento do número de novas infecções pelo vírus, o ECDC (Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças) colocou Portugal continental e os Açores na sua 'lista vermelha de viagens'. As viagens para ambos os destinos foram colocadas na 'categoria de risco elevado', que já inclui a Madeira", explicava, o que atesta que a Região Autónoma já estava nessa lista antes, o que coincide com o período em que o CDC e o Departamento de Estado colocaram a Madeira nesse nível 3 de alerta.

Além disso, em 2023, Portugal elevou o seu nível de alerta contra o terrorismo de "moderado" para "significativo" (nível 3 de 5), como medida de precaução face a tensões internacionais, especialmente relacionadas com o conflito no Médio Oriente. Embora esta medida não tenha sido motivada por ameaças específicas no território português, as autoridades reforçaram a vigilância em locais sensíveis.

Portanto, é crível que o Departamento de Estado dos EUA, actualmente, faz avisos mais gravosos apenas para a situações de instabilidade política e militar em países e não por regiões, pelo que a Madeira, tal como os Açores, esteja incluída na classificação dada a Portugal. Ou seja, a classificação mais baixa que indica que não existem riscos significativos para os viajantes norte-americanos.

O único problema que pode advir desta desactualização será o de enganar, por má informação, quem queira viajar para a Madeira.

Ainda assim, tentamos esclarecer a situação directamente a Embaixada dos Estados Unidos da América em Lisboa, mas até à publicação deste fact-check não tínhamos obtido resposta.