Despesas militares globais têm maior aumento anual desde fim da Guerra Fria

Os gastos militares globais atingiram 2,718 biliões de dólares em 2024, uma subida homóloga de 9,4%, sendo o maior aumento anual desde, pelo menos, o fim da Guerra Fria, foi hoje divulgado.

De acordo com o Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo (SIPRI, em inglês), "os gastos militares aumentaram em todas as regiões do mundo, com um crescimento particularmente rápido na Europa e no Médio Oriente".

Os cinco maiores gastadores militares --- EUA, China, Rússia, Alemanha e Índia --- foram responsáveis por 60% do total global, com despesas combinadas de 1,635 biliões de dólares, segundo os dados divulgados pelo SIPRI e disponíveis em www.sipri.org.

O ano 2024 foi o 10.º consecutivo em que as despesas militares globais aumentaram. No ano passado, a parte do produto interno bruto (PIB) global destinada às despesas militares aumentou para 2,5%.

"Mais de 100 países em todo o mundo aumentaram os seus gastos militares em 2024. À medida que os governos priorizam cada vez mais a segurança militar, muitas vezes em detrimento de outras áreas orçamentais, as compensações económicas e sociais poderão ter efeitos significativos nas sociedades nos próximos anos", disse, citado em comunicado, Xiao Liang, investigador do Programa de Despesas Militares e Produção de Armas do SIPRI.

Os gastos militares na Europa (incluindo a Rússia) aumentaram 17%, para 693 mil milhões de dólares e foram o principal contribuinte para o aumento global em 2024.

Com a guerra na Ucrânia no seu terceiro ano, os gastos militares continuaram a aumentar em todo o continente, elevando os gastos militares europeus além do nível registado no final da Guerra Fria. Todos os países europeus aumentaram as suas despesas militares em 2024, exceto Malta.

Os gastos militares da Rússia atingiram cerca de 149 mil milhões de dólares em 2024, um aumento de 38% em relação a 2023 e o dobro do nível de 2015. Já o gasto militar total da Ucrânia cresceu 2,9% (para 64,7 mil milhões de dólares --- o equivalente a 43% dos gastos da Rússia). Com 34% do PIB, a Ucrânia tinha a maior carga militar de qualquer país em 2024.

"Pela primeira vez desde a reunificação, a Alemanha tornou-se o país que mais gasta em guerra na Europa Ocidental, devido ao fundo especial de defesa de 100 mil milhões de euros anunciado em 2022", aponta Lorenzo Scarazzato, investigador do Programa de Despesas Militares e Produção de Armas do SIPRI.

Todos os membros da NATO aumentaram os seus gastos militares em 2024: a despesa total dos membros ascendeu a 1,506 biliões de dólares, ou 55% dos gastos militares globais.

Os gastos militares dos EUA aumentaram 5,7% (para 997 mil milhões de dólares), o que representou 66% do gasto total da NATO e 37% do gasto militar mundial em 2024.

Os membros europeus da NATO gastaram 454 mil milhões de dólares no total, 30% do total das despesas da aliança.

Os gastos militares no Médio Oriente ascenderam a 243 mil milhões de dólares, mais 15% que um ano antes. As despesas de Israel nesta matéria aumentaram 65% para 46,5 mil milhões de dólares, o maior aumento anual desde a Guerra dos Seis Dias em 1967.

A China, o segundo maior gastador militar do mundo, aumentou os seus gastos militares em 7% (para 314 mil milhões de dólares), assinalando três décadas de crescimento consecutivo. Pequim foi responsável por 50% de todos os gastos militares na Ásia e Oceânia.

Os gastos militares do Japão aumentaram 21% (para 55,3 mil milhões de dólares em 2024), o maior aumento anual desde 1952.

As despesas militares da Índia, que ocupa o quinto lugar, cresceram 1,6% (para 86,1 mil milhões de dólares) e os gastos de Taiwan subiram 1,8% (16,5 mil milhões de dólares).

Em 2024, o Reino Unido aumentou os seus gastos militares em 2,8% (para 81,8 mil milhões de dólares), tornando-se o sexto maior gastador do mundo, e os da França subiram 6,1% (64,7 mil milhões de dólares), sendo o nono maior gastador.

A Suécia subiu os gastos em 34% (12 mil milhões de dólares), sendo que no seu primeiro ano de adesão à NATO, o peso militar da Suécia atingiu 2,0 por cento do PIB.

A Arábia Saudita foi o país que mais gastou em guerra no Médio Oriente em 2024 e o sétimo maior do mundo (mais 1,5% para 80,3 mil milhões de dólares).

As despesas militares em África totalizaram 52,1 mil milhões de dólares em 2024, um aumento de 3% face a 2023.