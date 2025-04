PSP confirma apreensão de oito motos barulhentas em operação de fiscalização

O Comando Regional da PSP-Madeira avançou, através de comunicado divulgado ao início desta tarde, alguns dados sobre a operação que realizou ontem à noite na via rápida e na qual foram fiscalizados 25 motociclos, tendo sido detectadas 9 infracções ao Código de Estrada, todas elas relacionadas com a produção de ruído e alterações de características. Foram apreendidos 8 motociclos por circulação na via pública com escapes alterados (remoção do atenuador de ruído, com termo técnico ‘DB Killer’), os quais provocavam ruído acima dos limites legais estabelecidos.

Segundo a nota da PSP, esta operação foi feita em parceria com o Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT) e incidiu sobre os veículos a motor com 2 rodas. Esta acção insere-se dentro dos objectivos operacionais da PSP, no contexto da prevenção da sinistralidade rodoviária, especialmente vocacionada para a fiscalização deste tipo de veículos, dadas as consequências físicas que podem causar nos seus ocupantes na ocorrência de um acidente de viação.

Paralelamente a esta acção, os condutores destes veículos foram sensibilizados por parte do IMT para as consequências do excesso de velocidade e importância da utilização de equipamentos de segurança passiva que mitiguem os efeitos físicos dos acidentes de viação.

O Comando Regional da PSP relembra que no ano 2024 foram registados 392 acidentes com motociclos/ciclomotores, que quais resultaram 311 feridos ligeiros, 83 feridos graves e 6 vítimas mortais (metade das vítimas registadas no ano). Em 2025, até ao dia 31 de Março, foram contabilizados 84 acidentes, 60 feridos ligeiros, 8 feridos graves e 2 mortos.