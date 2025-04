A justiça dos homens colocada em causa

Bom dia. Com a morte do Papa Francisco e as cerimónias fúnebres em andamento, levantam-se as dúvidas perante o seu justo legado, num mundo em convulsão. Também na justiça, haverá decisões difíceis de explicar...

No Diário de Notícias:

- "Grande conferência DN - Defesa Nacional. Chefes militares pedem a uma só voz reconhecimento e condições para travar saídas"

- Geopolítica. [Durão Barroso sobre Putin] 'É alguém em que não se pode confiar. Na ética de negociação do presidente Putin, é perfeitamente possível estar a fazer uma coisa e dizer exatamente o contrário

- "Grupo Sifucel. 'As empresas só precisam que o Estado decida rapidamente e lhes dê previsibilidade'"

- "Economia. FMI prevê que Portugal tenha terceiro maior excedente e quarta maior quebra da dívida da Zona Euro"

- "Maria Ressa. 'O mundo está de cabeça para baixo quando as Filipinas são mais estáveis que os Estados Unidos'"

- "Funeral do papa. Roma prepara-se para receber líderes como Trump e Zelensky e multidão de fiéis"

- "Lorenzo de'Medici. 'Antes de serem grão-duques, os Médici eram comerciantes de lã'"

No Correio da Manhã:

- "Funeral é sábado. Todos os caminhos vão dar a Roma"

- "Líderes mundiais e muitos milhares de fiéis esperados para o último adeus a Francisco"

- "Famílias aplicam um milhão por hora no aforro"

- "Corrida aos certificados bate novo recorde"

- "Rio Ave 1 Sporting 2. Leão garante lugar no Jamor"

- "Benfica-Tirsense. Lage roda equipa na Taça"

- "FC Porto. Dragão castiga Tiago Djaló com treino às 7h da manhã"

- "Julgamento. Testemunha conta ameaças de 'macaco'"

- "Seixal. Filhos de idoso morto à facada pedem 112 mil euros"

- "SNS. Fecho de urgências afeta 8 hospitais"

No Público:

- "Entidade da Transparência não revela quantos políticos tem de escrutinar"

- "E depois de Francisco? Quatro portugueses vão ajudar a escolher novo Papa"

- "Suicídio assistido. Ainda não foi desta que a eutanásia passou no TC"

- "Relatório. País importa milhões de moedas de 1 e 2 cêntimos"

- "Cessar-fogo. Putin diz estar aberto a negociações com a Ucrânia"

- "Guerra comercial. FMI alerta para 'instabilidade financeira' e 'agitação social'"

- "Compromisso. Sánchez anuncia que Espanha atingirá 2% em defesa já neste ano"

- "Festival Dias da Dança. Victor Hugo Pontes e Dançando com a Diferença: um sonho sem inicio nem fim

- "'Operação Pretoriano'. Adepto do FC Porto acusa Madureira de ameaças por não bater palmas a Pinto da Costa"

No Jornal de Notícias:

- "Juízes dizem que não é crime pedir foto de corpo inteiro a menor"

- "Legado de Francisco ameaçado por cenário geopolítico"

- "Rio Ave 1-2 Sporting. Dois carimbos no bilhete"

- "Ensino Superior. Câmaras gastam milhões de euros com estudantes carenciados"

- "Reportagem. Barcos cheios e sardinha toda vendida"

- "Porto. Cruz vermelha apoia cinco mil pessoas"

- "Pretoriano. Vítor Catão disse que 'ia matar Villas-Boas'"

No O Jornal Económico:

- "FMI alerta que a instabilidade põe em risco o sistema financeiro"

- "António Mota deixa administração da Mota-Engil e passa o testemunho"

- "Montenegro insiste no IVA a 6% mas com limites. Setor quer mais"

- "Comércio queixa-se a Trump do impacto das tarifas"

- "EDP vira-se para a Alemanha e investe em energia solar"

- "Empate técnico entre AD e PS penaliza pequenos partidos"

- "Ouro continua a subir e já vai nos 3.500 dólares"

- "Há mais mulheres multimilionárias, mas só representam 13% dos mais ricos"

No Negócios:

- "Há um ciclo de 30 anos que se encerra na Mota-Engil. António Mota liderou a segunda geração na construtora"

- "Nova crise financeira assusta mais do que tarifas"

- "Marcas estão a fazer promoções para atrair cheques dos elétricos"

- "PIB global sobe ao ritmo mais lento em 40 anos"

- "Metais. Investidores já preferem ouro às ações das 7 magníficas"

- "Poupança. Apetite por certificados em máximos de dois anos"

- "Trabalho. UGT pede que salário-base não fique abaixo do mínimo"

- Sustentabilidade 20|30. André Calixto, CEO da Nextbitt. 'Temos de nos preparar para viver com menos tecnologia americana'"

No Record:

- "Rio Ave 1-2 Sporting. Dérbi a dobrar. Rivais de Lisboa decidem Liga e Taça"

- "Benfica - Tirsense. 'Di María é um campeão', Lage rejeita que renovação dependa das lesões"

- "Benfica. Rui Costa e os estatutos. 'Devemos estar orgulhosos'"

- "FC Porto. Os 7 da farra. Samu e Namaso também sob alçada disciplinar"

- "Operação Pretoriano. Testemunha acusa: 'Ouvi Catão dizer que ia matar Villas-Boas'"

No O Jogo:

- "Rio Ave 1-2 Sporting. Dose dupla. Leões ganham em Paços de Ferreira e são os primeiros apurados para a final de 25 de maio"

- "Benfica-Tirsense. 'Há oito anos que não vencemos a Taça de Portugal' - Bruno Lage quer cumprir promessa de ir ao Jamor como treinador"

- "FC Porto. Namaso e Samu na lista dos processos. SAD e Anselmi riscam Otávio da convocatória, William Gomes e outros avançados visados"

- "Boavista. Pagar a luz foi o remédio. Receção ao Sporting esteve em risco, mas axadrezados resolvem o problema"

- "Ciclismo. 13.º GP O JOGO/LEILOSOC promete cinco dias de emoção. Tiro de partida hoje em Belmonte"

E no A Bola:

- "Rio Ave 1-2 Sporting. Leão não facilita. Nova vitória do Sporting que nunca deixou o Rio Ave sonhar. 'O Sporting competiu a 70% das suas capacidades' - Frederico Varandas"

- "Benfica-Tirsense. Águias a 90 minutos do Jamor"

- "'Respeitar o Tirsense e carimbar uma final que nos foge há algum tempo' - Bruno Lage"

- "FC Porto. Samu e Namaso também com processos disciplinares"

- "A BOLA ao centro. 'Cheguei a tomar 140 comprimidos em 14 dias' - António Souza"