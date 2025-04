Marcelo pede "mais doação do que proclamação" e "novas metas"

O Presidente da República pediu hoje que evocações de datas como o 25 de Abril sejam "mais doação do que proclamação" e que se procure "novos caminhos" e "novas metas" com espírito "exigente, renovador".

Marcelo Rebelo de Sousa deixou este apelo no fim do seu discurso na sessão solene comemorativa do 51.º aniversário do 25 de Abril de 1974, na Assembleia da República, em que elogiou a vida e obra do Papa Francisco associando a sua mensagem aos valores de Abril.

Segundo o chefe de Estado, o exemplo do Papa Francisco convida a "que as evocações como a de hoje, a do 25 de Abril, sejam mais doação do que proclamação, mais encarnação de serviço do que afirmação de missão já cumprida, mais futuro do que passado" e a "que se não confunda o fundamental com o acessório, o duradouro com o efémero".

O Presidente da República acrescentou que "o duradouro é o espírito que deve ser exigente, renovador, desbravador de novos caminhos, de novas metas, com a sua vivência mobilizadora", enquanto "o efémero é a autocontemplação de cada momento, o auto comprazimento de cada aparente sucesso, a autoflagelação de cada infortúnio".

"Estas sessões existem para que o duradouro seja mesmo duradouro e o efémero seja mesmo efémero. 25 de Abril sempre? Sim, sobretudo se com a incessante busca dos valores, o pleno e descomplexado abraço a todas as pessoas e a atenção a todas as coisas, e a radical humildade que viveu e nos ensinou a viver Francisco", defendeu.

"Que para sempre viva esse espírito. Viva a liberdade, viva a democracia, viva Portugal", exclamou.

Antes, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou o modo como o Papa Francisco vai ser enterrado, no sábado, "num recanto de um templo, por detrás de uma discreta porta", num caixão "sem nome se não o seu, Francisco".

"A recordar-nos que o infinitamente maior é infinitamente o mais pequeno de todos, e de que assim terminaremos todos, terminarão os que dominavam ou pensavam dominar o mundo: em pó ou cinza. Um sinal convidativo da pobreza material e espiritual, a não esquecer nunca", considerou.