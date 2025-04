Patrícia Sampaio sagra-se campeã europeia de Judo em -78 kg

A judoca Patrícia Sampaio sagrou-se hoje campeã europeia em -78 kg, ao vencer na final da competição que decorre em Podgorica, no Montenegro, a alemã Anna Monta Olek.

Numa final que opôs as duas primeiras favoritas, Sampaio, primeira cabeça de série, garantiu o seu primeiro título europeu depois de um combate que resolveu por ippon, a 02.21 minutos do final.

À semelhança do que tinha feito no bloco da manhã, a 'confiança' foi característica da portuguesa, que quis mostrar ao que vinha, claramente no melhor momento da sua carreira.

Patrícia 'sem medo' podia ser a designação certa para a judoca, que - sobretudo desde a medalha olímpica e afastada uma má fase de lesões - tem demonstrado ser o nome mais forte do atual panorama da modalidade em Portugal.

Diante de Olek, as tentativas de pega, no curto combate, foram quase todas da judoca de Tomar, que continua a mostrar-se imparável, com uma sede de vitória.

Foi uma questão de tempo, tal como nos anteriores três combates, até marcar, o que aconteceu quando ainda não se tinham atingido os dois minutos (01.41).

Uma 'dança' do quadril, com Patrícia Sampaio a aplicar um 'sode' para derrubar a alemã, garantindo o ippon e, ato contínuo, correr para os braços do amigo e selecionador Marco Morais, que, a par do irmão, Igor Sampaio, 'moldam' o trabalho da campeã.

Antes da final, a portuguesa, que foi bronze olímpico em Paris2024 e que em Europeus já tinha uma medalha de bronze, em 2023, em Montpellier, também tinha mostrado toda a sua faceta explosiva, com vitórias por ippon frente à finlandesa Emma Krapu (em 57 segundos) e à russa Slaviana Rylkevich (13 segundos).

Nas meias-finais, com a conceituada francesa Audrey Tcheumeo, lutou com menor explosão, mas muita inteligência, quando nunca deixou de atacar a viu a sua adversária punida com três castigos e desclassificação, traduzida em novo ippon, aos 03.19 de combate.

Portugal sai dois Europeus de Podgorica com o ouro de Sampaio, a prata de Catarina Costa (-48 kg) e ainda um quinto lugar de Taís Pina (-70 kg), mostrando que o judo feminino luso continua em 'alta', mesmo apesar da retirada, aos 38 anos, da multicampeã Telma Monteiro.