Presidente da Comissão Europeia reúne-se com Zelensky após funeral do Papa

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai encontrar-se com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, hoje à tarde, em Roma, à margem do funeral do Papa Francisco, segundo a sua porta-voz.

"A presidente Ursula von der Leyen e o Presidente Zelensky vão encontrar-se esta tarde", afirmou a porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho.

A reunião terá lugar em Roma, após as celebrações fúnebres do Papa Francisco, que reuniram autoridades de mais de 140 países e 250 mil fiéis na praça da Basílica de São Pedro.

O funeral do Papa Francisco parece estar a transformar-se num encontro entre chefes de Estado, uma vez que Zelenski já havia mantido um encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes do funeral, que durou cerca de 15 minutos e onde os dois líderes concordaram em continuar as conversas, segundo o porta-voz de Zelenski, Sergei Nikiforov.

O Presidente ucraniano disse mais tarde nas redes sociais que a reunião poderia ser "histórica" se conseguisse os resultados esperados sobre as questões que discutiram, incluindo "um cessar-fogo incondicional".

A Ucrânia e os Estados Unidos estão a acelerar as conversações para tentar alcançar um cessar-fogo na guerra ucraniana, enquanto a administração Trump está também em contacto com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Além de Trump, o Presidente ucraniano manteve também uma breve conversa com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer.

O Eliseu descreveu o encontro como "positivo", embora tivesse anunciado na sexta-feira que, devido ao luto no Vaticano, Macron não participaria em reuniões diplomáticas durante o funeral do Papa Francisco.

O funeral serviu também para um breve encontro entre a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o Presidente Donald Trump.

O gabinete da governante divulgou uma fotografia de Meloni com Trump e a primeira-dama Melania Trump na Basílica de São Pedro.

Antes do funeral, Meloni também se reuniu com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.