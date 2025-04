Angola acumula mais 623 casos de cólera e 11 mortes em 48 horas

Angola notificou 623 casos de cólera e 11 mortes desde quarta-feira, com Benguela a manter-se como a província mais afetada neste momento pela epidemia, que totaliza desde janeiro 15.294 casos e 530 óbitos no país africano.

Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, nas últimas 48 horas foram registados 340 casos de cólera e seis mortes em Benguela, mais de metade do total notificado no resto do país.

A cólera está espalhada por 17 das 21 províncias angolanas e Angola regista uma das mais elevadas taxas de letalidade devido à doença a nível mundial (3,5%).

A taxa de referência da OMS para a cólera é de 1%, o que significa que é expectável uma morte por cada 100 pessoas diagnosticadas com cólera.

A proporção de casos de cólera que resultam em morte é uma medida usada para avaliar a gravidade da doença e o acesso e a gestão dos cuidados de saúde.

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, efetua hoje uma visita à província de Benguela, que regista os índices mais elevados de casos de cólera e óbitos.

No passado sábado, foi realizada também em Benguela uma reunião no âmbito do plano de reforço ao combate e prevenção da cólera, com autoridades angolanas e organizações internacionais como a Organização Mundial de Saúde e Unicef, com recomendações a nível do reforço do abastecimento de água potável, melhoria de assistência pré-hospitalar e hospitalar e mobilização dos atores sociais na promoção de ações comunitárias e de sensibilização para práticas de higiene.

A cólera é uma doença relacionada com as condições precárias de acesso a água potável e higiene.

Provoca sintomas como diarreia, vómitos e desidratação, que podem levar à morte se não forem tratados atempadamente.