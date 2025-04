Esquerda canta "Grândola, Vila Morena" no final da sessão plenária

As bancadas do PS, BE, PCP, Livre, PAN e alguns deputados do PSD e membros do Governo cantaram hoje "Grândola, Vila Morena, já depois de encerrada a sessão solene evocativa dos 50 anos do 25 de Abril.

A música de José Afonso, que foi uma das senhas da Revolução de Abril, foi entoada depois de o presidente da Assembleia da República declarar encerrada a sessão solene e de se ouvir o hino nacional.

À semelhança do ano passado, os deputados do Chega abandonaram o plenário.

Aos deputados das bancadas do PS, BE, PCP e Livre e da parlamentar do PAN, que empunhavam os cravos distribuídos pelos lugares no hemiciclo, juntaram-se alguns parlamentares do PSD e membros do Governo.

Este momento foi semelhante ao das últimas duas sessões solenes evocativas do 25 de Abril na Assembleia da República.