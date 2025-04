Casas móveis despertam cada vez mais interesse

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 20 de Abril, dá conta que as casas móveis surgem como alternativa à habitação tradicional por serem em conta, mas os profissionais alertam para a falta de regulamentação. Jovens e estrangeiros são os mais interessados.

Uma forma de amar

Tiago Andrade segue as pisadas do irmão e vai ser ordenado padre no próximo sábado. Afirma, em entrevista ao DIÁRIO, que o “foco não é a veste, este ou aquele título”, aludindo à acção do Papa Francisco e ao recentramento da Igreja.

Manutenção adiada com derrota pesada

Nacional foi surpreendido na Choupana pelo Gil Vicente, perdendo 0-3, o que deixa pendente, por agora, a sua permanência na I Liga.

Destaque ainda para o Governo Regional: Rodrigues e Maciel mantêm equipas.

Fique também a saber que a Maior reforma até Maio dá para pagar as 14 mais baixas.

