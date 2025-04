IASaúde conta com 685 médicos convencionados

O Instituto de Administração da Saúde (IASaúde) conta, actualmente, com 685 médicos do sector privado aderentes à convenção estabelecida entre a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil e o Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Médicos, revelou hoje o organismo.

Três destes médicos aderiram já este ano, nas áreas de Endocrinologia/Nutrição, Medicina Interna e Gastrenterologia. Os restantes, distribuídos por 19 áreas, 45 foram convencionados em 2024. Destes 41 por cento pertencem à especialidade de Medicina Geral e Familiar, seguida da especialidade de Cirurgia Geral (9%) e Nefrologia com (7%).

"A convenção constitui um instrumento fundamental para a salvaguarda do princípio da complementaridade entre o sector público e a medicina privada convencionada, assegurando, deste modo, o acesso dos beneficiários do Serviço Regional de Saúde da Madeira aos cuidados de saúde de forma equitativa e contínua", sublinha a presidente do IASaúde, Rubina Silva.

A lista de médicos convencionados está disponível no site institucional do IASaúde em iasaude.pt.