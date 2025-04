Cardeal camerlengo presidirá ao fecho do caixão e ao enterro

O cardeal camerlengo, Kevin Farrell, presidirá ao encerramento do caixão do Papa Francisco na Basílica de São Pedro, na sexta-feira, bem como ao seu enterro na Basílica de Santa Maria Maior, onde o pontífice ficará sepultado.

No fecho do caixão e no funeral estarão também presentes o decano do colégio cardinalício, Giovanni Battista Re, bem como outros seis cardeais, entre os quais Roger Michael Mahony, o protodiácono Dominique Mamberti e o arcebispo da Basílica, Mauro Gambetti.

Na comitiva dessa cerimónia ainda estarão presentes o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, o vigário geral de Roma, Baldassare Reina, e o esmoler do Papa, Konrad Krajewski, juntamente com vários arcebispos e secretários de Francisco, de acordo com uma decisão do colégio dos cardeais, anunciada pelo Vaticano.

O cardeal Re oficiará o funeral no sábado, às 10:00 (09:00 de Portugal continental), na Praça de São Pedro, numa cerimónia que deverá contar com a presença de chefes de Estado de todo o mundo.

De seguida, o caixão do Papa será transferido para a igreja de Santa Maria Maior para inumação, de acordo com o testamento do pontífice argentino.

No ano passado, o Papa simplificou os ritos fúnebres no documento "Ordo Exsequiarum Romani Pontificis" e, entre outras coisas, estipulou que o seu corpo seria velado na capela da sua residência, e não no Palácio, e que o seu corpo seria exibido aos fiéis num caixão aberto e não num catafalco na basílica.

No seu testamento, divulgado na segunda-feira, o Papa Francisco declarou o seu desejo de ser sepultado num túmulo simples.

"Solicito que o meu túmulo seja preparado no nicho da nave lateral entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza da referida Basílica Papal, conforme indicado no documento anexo. O túmulo deve ser enterrado, simples, sem decoração especial e com a única inscrição: Franciscus", pode ler-se no testamento divulgado após a sua morte, aos 88 anos.

Milhares de fiéis aguardam para entrar na Basílica de São Pedro para dar o último adeus ao Papa, depois de dezenas já terem podido prestar a sua homenagem ao pontífice.

A basílica permanecerá aberta na quarta-feira até à meia-noite (hora local) e reabrirá amanhã às 07:00 (06:00 de Portugal continental) até sexta-feira às 19:00 (18:00), altura em que será encerrado para dar início ao rito de fecho do caixão.