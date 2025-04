54 sócios marcam presença na Assembleia Geral do Nacional

Já começou, no Estádio da Madeira, a Assembleia Geral do Nacional que deverá servir para dar 'luz verde' para a venda de 60% da SAD do Nacional ao grupo asiático ACA Football Partners por 13 milhões de euros.

De acordo com um documento distribuído aos sócios do Nacional, metade da verba (6.5 milhões) será paga até 30 de Abril e a outra metade até 31 de Agosto.

54 associados alvinegros marcam presença na AG que está a decorrer neste momento.

Existe o direito de preferência na aquisição de participações sociais na Clube Desportivo Nacional Futebol SAD pelos associados do Clube Desportivo Nacional, enquanto clube desportivo fundador. Foi para esse efeito, precisamente, que foi convocada a Assembleia Geral desta segunda-feira. Se nenhum associado exercer esse direito de preferência esta segunda-feira, então o negócio com o grupo asiático vai avançar.

Há precisamente dois anos, os sócios do Nacional aprovaram a venda da SAD alvinegra até 90% do seu capital, numa Assembleia Geral na altura polémica, devido à contagem dos votos. No entanto, ultrapassada essa questão, a direcção alvinegra acabaria por ficar com poderes para um futuro negócio. Algo que agora poderá ser concretizado.

A reunião de sócios alvinegros desta segunda-feira começou uma hora depois do previsto, como habitualmente acontece de resto, uma vez que às 18h30 não estava reunida maioria absoluta dos sócios com direito a voto. Assim a AG começou, conforme os estatutos definem, uma hora mais tarde, quando tal já é possível independentemente do número de sócios presentes.