Cardeal Manuel Clemente destaca atitude de Francisco de "ir ao encontro do outro"

O cardeal Manuel Clemente, patriarca emérito de Lisboa, destacou hoje a atitude "evangélica de ir ao encontro do outro" como uma marca do pontificado do Papa Francisco, que hoje morreu aos 88 anos, no Vaticano.

O Papa Francisco "colocou-nos constantemente nas fronteiras do Evangelho, ou seja, naquelas fronteiras que, muitas vezes, são descuidadas por nós, dos mais pobres, dos conflitos que nunca acabam, de tudo aquilo que são tristezas de muita gente", disse o cardeal Manuel Clemente, em declarações divulgadas pela agência Ecclesia.

O patriarca emérito de Lisboa, que é um dos quatro cardeais portugueses que irão participar na eleição do sucessor de Francisco, considera, também, que Francisco foi "um construtor", com "um papado que também deixa muitas marcas nesse sentido, demolindo aquilo que era preciso demolir e reconstruindo aquilo que era preciso reconstruir".

Manuel Clemente recorda ainda a passagem do pontífice argentino por Lisboa, em 2023, para a Jornada Mundial da Juventude, para destacar "a troca de olhares entre o Papa e aquelas multidões" de jovens que participaram no encontro mundial.

"Era impressionante ver, quer do lado dele, quer do lado, digamos, das multidões, que eram milhares e milhares de pessoas ao longo das ruas, [quer] essa troca de olhares estava cheia de evangelho, quer na expectativa, quer na resposta. Na expectativa de uns, quer na resposta dele, um olhar que falava por si", disse Clemente.

Também em declarações à agência Ecclesia, a diretora da Obra Portuguesa das Migrações (OCPM), Eugénia Quaresma destacou a atenção dada pelo Papa Francisco aos migrantes e aos mais frágeis.

"Para as migrações é um legado gigante. Foi colocar as migrações no centro, não só no centro da agenda da igreja, mas também do mundo", afirmou, sublinhando que o Papa teve também a capacidade de "ajudar a trazer para o centro todos aqueles que estavam mais esquecidos".

Para Eugénia Quaresma, o Papa deixa a "marca da humildade, (...) da firmeza, (...) da fidelidade ao Evangelho (...) e da oração".

A morte do Papa Francisco foi anunciada pelo cardeal Kevin Ferrell, Camerlengo da Câmara Apostólica.

"Às 07:35 desta manhã [06:35 em Lisboa], o bispo de Roma, Francisco, regressou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja", disse Farrell no anúncio.

O Papa Francisco esteve internado recentemente devido a uma pneumonia bilateral.