Montenegro promete deixar tudo pronto para lei de financiamento das instituições sociais

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou hoje que vai "deixar prontinho" para o próximo governo a criação de uma lei de financiamento das instituições sociais para lhes dar previsibilidade e estabilidade, com vista a serem sustentáveis.

"O nosso compromisso é, e vamos deixar isso prontinho para o Governo que vier a seguir, seja qual for, assinar uma lei de financiamento das instituições sociais que dê previsibilidade, como dá o das autarquias locais", afirmou.

Luís Montenegro, que discursava na inauguração de uma nova unidade de cuidados continuados em Évora, defendeu que o financiamento será estabelecido "de acordo com as respostas de cada instituição", sabendo-se assim "quanto a que têm direito".

"Cada um faz as contas que tem que fazer, com previsibilidade e estabilidade, para poderem ser naturalmente sustentáveis", salientou o primeiro-ministro, que não prestou declarações aos jornalistas no final da cerimónia.