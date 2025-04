Igreja vai manter Jubileu até 6 de Janeiro de 2026

O Jubileu, um acontecimento católico que visa intensificar a fé e é celebrado a cada 25 anos, será mantido, apesar da morte do Papa Francisco, pelo que os eventos e celebrações litúrgicas vão continuar, informou hoje o Vaticano.

Para já, o Vaticano suspendeu apenas a canonização do jovem italiano Carlo Acutis, que deveria acontecer a 27 de abril, durante o Jubileu dedicado aos adolescentes, por se tratar de um evento que só pode ser autorizado por um pontífice, confirmou a Santa Sé, em comunicado.

A morte do Papa, hoje de manhã, aos 88 anos, aconteceu em pleno Jubileu da Esperança, convocado por Francisco, que começou a 24 de dezembro passado e terminará a 06 de janeiro de 2026.

O Papa Francisco morreu hoje, às 07:35 locais (06:35 em Lisboa), na Casa Santa Marta, onde residia desde a sua eleição, há 12 anos, e após mais de dois meses de problemas respiratórios que o mantiveram hospitalizado durante 38 dias na capital italiana.

O rito de reconhecimento da morte do Papa Francisco realiza-se esta noite, às 20:00 locais (19:00 em Lisboa), tendo o mestre-de-cerimónias do Vaticano, Diego Ravelli, anunciado que o corpo será velado na capela da sua residência, conforme ordenado durante a vida do pontífice.

Antes de Francisco, o velório era feito na capela do Palácio Apostólico.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta a chegar à liderança da Igreja Católica.

Francisco teve alta hospitalar em 23 de março e a sua última aparição pública foi no Domingo de Páscoa, no Vaticano.