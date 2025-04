No próximo sábado, 26 de Abril, o Café Memória da Madeira estará de volta, das 9h30 às 11h30, com o tema "Os cuidados de higiene oral diários – expetativas, limitações e dicas", com Catarina Nepomuceno, médica dentista diferenciada em geriatria.

O Café Memória é aberto a toda a comunidade e é um projecto da Alzheimer Portugal e da Sonae Sierra, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania e da Delta Cafés.