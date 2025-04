Governo ucraniano conta mais de 30 violações da trégua pela Rússia

O Governo ucraniano contabilizou, desde 25 de Março, mais de 30 violações pelo exército russo da trégua nos ataques contra infraestruturas energéticas, afirmou hoje o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia.

"Durante todo este período da trégua energética, a Rússia violou-a mais de 30 vezes", disse Gueorgui Tiji, numa conferência de imprensa em Kiev.

O porta-voz da diplomacia ucraniana acrescentou que Kiev informou detalhadamente parceiros e organizações internacionais sobre a situação.

Tiji acusou a Rússia de romper a trégua três vezes na terça-feira, com ataques nas regiões do sul de Mykolaiv e Kherson, onde as forças do Kremlin terão danificado vários transformadores, e na região de Poltava (centro) onde, segundo o porta-voz, o exército russo atingiu uma linha de fornecimento elétrico.

A Ucrânia declarou o início da trégua a 25 de março quando terminaram as negocaições tripartidas em Riade, impulsionadas pelos Estados Unidos para o conflito com mais de três anos.

Por seu lado, as autoridades russas afirmam que começaram a aplicar o cessar-fogo a 18 de março quando o Presidente Vladimir Putin comunicou ao homólogo norte-americano, Donald Trump, a disposição para suspender os ataques ao sistema energético inimigo.

Desde então, Kiev e Moscovo têm-se acusado mutuamente de violações da trégua energética.