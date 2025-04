PJ lança campanha sobre ‘pirataria’ audiovisual

A Polícia Judiciária (PJ) lançou esta sexta-feira uma nova campanha de comunicação, destinada a sensibilizar o público sobre crimes relacionados com direitos de autor e crimes conexos, nomeadamente, acesso a conteúdos ilegais e pagos.

Em nota enviada à comunicação social refere que, esta acção, "surge no âmbito dos esforços contínuos da PJ no combate ao crime informático e na protecção dos direitos de autor, alertando para os impactos económicos e legais do acesso e distribuição ilegal de conteúdos."

"A pirataria audiovisual tem impactos não apenas na economia mas também na segurança de quem a utiliza", aponta a PJ, acrescentando que "além de comprometer a sustentabilidade da indústria, coloca também em risco a segurança dos utilizadores, expondo-os à partilha dos seus dados pessoais e possível roubo dos mesmos."

A campanha será veiculada através de diversos meios, incluindo televisão e redes sociais, e visa informar a população sobre as penalizações legais associadas a esta prática criminosa, bem como à falta de segurança digital dos utilizadores que recorrem a serviços ilegais de transmissão.

Concretizando-se com dois filmes com o mote 'Não é só um jogo. É crime. És criminoso?', esta campanha conta com a criatividade da agência Tux&Gill e produção da Trix Produção Audiovisual.

“A pirataria audiovisual não é um crime sem vítimas. Afeta milhares de profissionais e coloca os utilizadores em risco, expostos a ciberataques e roubo de dados pessoais", reforça a PJ.

A PJ reafirma o seu compromisso na investigação e repressão deste tipo de criminalidade, contando com a colaboração de entidades nacionais e internacionais na luta contra a pirataria digital. Além disso, também encoraja os cidadãos a optarem por serviços legais de transmissão e a denunciarem plataformas ilegais através dos canais oficiais da Polícia Judiciária.