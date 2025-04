Medidas anti-Trump em destaque nas primeiras páginas

Bom dia. Já parece difícil escapar ao tema Trump e as suas tarifas e os jornais também não deixam de o explorar. Continua a marcar a maior parte das agendas e das primeiras páginas, também nesta sexta-feira, 11 de Abril de 2025.

No semanário Expresso:

- "Ordem de Trump corta apoios a várias faculdades em Portugal"

- "Como destruir a economia mundial em sete dias"

- "Eleitores de Trump começam a 'pensar duas vezes'"

- "Quanto vai travar a economia portuguesa?"

- "Pedro Nuno queria ser ouvido sobre apoios às empresas"

- "Maior cliente da Spinumviva no top de financiadores do PSD"

- "Programa da AD promete descer IRS em Euro2 mil milhões"

- "Privados fecham portas ao SNS e à ADSE"

- "Falta de árvores sobe temperatura até 4,5ºC"

- "Violência obstétrica: quem gosta da nova lei?"

- "Agressões com facas preocupam pais e escolas"

- "Federação [Portuguesa de Futebol] desiste dos tribunais"

- "Processo da banca no Constitucional"

- "Bolsas europeias voltam a subir"

No semanário Nascer do Sol:

- "Entrevista a Rui Moreira. 'As propostas do líder do PS são uma mistura de Marx com o Pai Natal'. 'Se Paulo Portas me pedir apoio para as presidenciais, é quase impossível recusar'"

- "'O próximo Presidente deve ter como prioridade desbloquear o sistema político'. António José Seguro escreve sobre o que considera serem as prioridades do país e as tarefas do sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa"

- "AD prevê regresso de contratos de associação no pré-escolar. Programa da coligação PSD-CDS promete ainda continuar a baixar impostos e aumentar gastos com a defesa"

- "Sem abrigo condenado a pagar Euro11 mil à CML"

- "Marques Mendes defende um acordo escrito em coligações pós-eleitorais"

- "Exposição em Sintra revela quadro perdido de Luís de Camões"

- "O impacto geopolítico das tarifas de Trump"

- "Bitcoin. As 10 respostas para compreender as criptomoedas"

- "Portugal Amanhã. Decisão. Banca tem de devolver 22 milhões"

- "IRS. Menos reembolsos provocam corrida às finanças"

- "Paula Franco. 'O IRS deveria ser reduzido para níveis anteriores à troika'"

No Diário de Notícias:

- "Entrevista Marques Mendes: 'A Presidência da República não é para um executivo é para um politico'"

- "SNS já perdeu mais de seis mil médicos desde 2019"

- "Barómetro DN/Aximage. PS à frente, mas maioria vê vitória da AD"

- "Defesa. CFP avisa que exigências da NATO vão agravar défice público em 4,7 mil milhões"

- "Dependência. Pessoas que procuram Alcoólicos Anónimos aumentam e são mais jovens"

- "Brasil. Sobrinho foragido de Bolsonaro pode estar a caminho de Lisboa"

- "Desporto. Liga Portugal vai a votos: o que une e separa Reinaldo Teixeira e José Mendes"

- "Espetáculo. Circo, a morte e a alegria de volta a Lisboa com 'Corteo'"

No Correio da Manhã:

- "Moradores desesperam. Negócio suspeito na diocese do Porto. Permuta 15 habitações por um T0 que ainda não existe"

- "Sporting. Gyokeres com contrato milionário em Inglaterra. Arsenal oferece 11,5 milhões por ano ao sueco"

- "Benfica. Bruma e Lage 'pegados' no treino"

- "Sondagem Intercampus/CM. PS à frente em luta taco a taco com AD"

- "Águeda. Doenças levam a pacto de morte de casal idoso"

- "Guerra das tarifas. Pacote de 10 mil milhões para ajudar empresas"

- "Objetos de luxo. Gang acusado de roubar7 relógios no valor de 600 mil euros"

No Público:

- "Coligação AD quer proibir telemóveis nas escolas até ao 6.º ano"

- "Guerra comercial. EUA e China, um divórcio com impacto planetário"

- "Governo repete receita da covid e mobiliza dez mil milhões para apoiar empresas"

- "Zanele Muholi. Luta e intimidade numa grande exposição em Serralves"

- "Inspecção-Geral da Saúde arrasa gestão e formação no INEM"

- "Gastos militares. Europa fala meta de 2% da NATO por 31 mil milhões"

- "Violência obstétrica. Observatório recebeu mais de mil queixas em cinco anos"

- "Regresso aos défices. Aumentos no Estado e menos IRS deixam contas em risco"

No Jornal de Notícias:

- "Governo e ANA rejeitam ampliação do Sá Carneiro"

- "Evasões. Páscoa para as famílias"

- "Montenegro responde à guerra de tarifas com crédito às empresas"

- "Alunos castigados com recolha de lixo ou suspensão"

- "Liga. Titulares das águias somam mais minutos que leões"

- "Ciclismo. João Almeida vence etapa e lidera Volta ao País Basco"

- "PRR. Carros elétricos por pagar a mais de mil IPSS"

- "Porto. Trio na cadeia por assalto à casa do patrão"

- "Moda. Sara brilha em gala de estrelas"

No Negócios:

- "Pacote anti-Trump chega às empresas já em maio. Governo anuncia linhas de financiamento que atingem os 10 mil milhões"

- "'Estrago está feito'. Com mais ou menos tarifas, dólar perde sempre"

- "Europa suspende retaliação após pausa do Presidente americano"

- "De volta ao défice, Conselho das Finanças Públicas coloca travão a entusiasmo eleitoral"

- "Entrevista a Rodrigo Blanco Calderón. Há uma guerra 'invisível' na Venezuela"

- "IA. A arma mais potente dos espiões empresariais"

- "Sondagem. PS passa AD, mas empate técnico não se desfaz"

- "Impostos. Grandes empresas pedem que se crie taxa única de IRC"

- "Inquérito. Metade das construtoras 'chumbam' políticas de habitação"

No Jornal Económico:

- "EDP alvo de cobiça pelos espanhóis da Naturgy"

- "Trump recua mas risco de colapso financeiro mantém-se"

- "Albert Hirschman. Quem é o economista que inspira Trump"

- "O que faz do colégio St. Julian's um dos melhores do mundo?"

- "Ensaio. Um ano a gerir a saúde pública. Por Cristina Vaz Tomé"

- "Menos 1,17 mil milhões de reembolsos mantêm excedente em aberto"

- "Grandes empresas pedem menos custos e impostos sobre o trabalho"

- "BCP vende 80 milhões de malparado"

No Record:

- "Leão vai à luta por Clayton. Avançado já foi abordado pelo FC Porto e tem novo interessado"

- "Apesar do cerco do Arsenal. Gyokeres só pensa no título"

- "Benfica. Bruma virou as costas a Lage. Amuou por não ter entrado no clássico"

- "Para a bancada do Dragão. Técnico [Bruno Lage] multado por mostrar 4 dedos"

- "FC Porto. Anselmi confia no núcleo duro"

- "Hoje há novo presidente da Liga. Reinaldo Teixeira ou José Gomes Mendes"

- "Ciclismo. João Almeida voa no País Basco. Ganha etapa e veste amarela"

- "Liga Europa. O. Lyon 2 Man. United 2. Fonseca empata Amorim"

No O Jogo:

- "FC Porto. Acidente na viragem. Dragões só conquistaram 16 pontos e são apenas sétimos na classificação da segunda volta"

- "Benfica. 'Rego é dos maiores talentos do Seixal'. Luís Castro orientou-o na formação e destaca a inteligência do avançado"

- "Sporting. Na luta por Vagiannidis. Leões melhoram proposta pelo lateral-direito"

- "Último adeus a Aurélio Pereira com plantel principal presente"

- "Braga. Banza e Fernández agitam o mercado. Goleadores brilham nos empréstimos e podem representar bons encaixes"

- "Boavista. Novo treinador após o Nacional. Investidor Gérard López com alvo identificado no estrangeiro"

- "Liga. Reinaldo ou Mendes sucedem a Proença. Eleições prometem votação equilibrada"

- "Basquetebol. Entrevista. Toney Douglas foi à Ribeira com O Jogo. 'Vim para o FC Porto para ser campeão'"

E no A Bola:

- "Prestianni marca pontos. Bruno Lage tem um plano para argentino que brilhou na Taça. Benfica prevê crescimento sustentado do jogador"

- "Formação do Seixal a dar cada vez mais cartas"

- "Ciclismo. João Almeida a brilhar. Venceu etapa da Volta ao País Basco e é líder da prova"

- "Liga. Quem sucede a Pedro Proença?"

- "Sporting. 'Trio maravilha' está de volta. Rui Borges volta a contar com Pedro Gonçalves ao lado de Gyokeres e Trincão"

- "Funeral de Aurélio Pereira. O adeus ao pai do 'scouting' português"

- "FC Porto. Maré baixa para Pepê"

- "Liga Europa. Empate a dois entre Paulo Fonseca e Rúben Amorim"