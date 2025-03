JPP quer usar receita extraordinária de 214 milhões para apoiar famílias e empresas

O cabeça-de-lista do Juntos Pelo Povo (JPP) prometeu hoje, em Câmara de Lobos, que "com um governo de influência JPP as empresas, em especial as empresas familiares, irão beneficiar de um plano de apoio”, a partir dos "mais de 214 milhões de euros de receita extraordinária" da Região.

Numa acção de pré-campanha e de contactos com a população de Câmara de Lobos, no âmbito das eleições antecipadas de 23 de Março, Élvio Sousa centrou a sua intervenção no sector empresarial.

“Nós precisamos de aliviar os custos das nossas empresas, em especial as nossas empresas familiares que representam uma grande percentagem do tecido empresarial regional”, referiu, citado pela assessoria de imprensa. Lembrou que a medida tem um capítulo especial no Programa de Governo do JPP. “Os recordes da receita fiscal, de mais de 214 milhões de receita extraordinária, e os recordes do PIB não se reflectem na redução de custos, nem das famílias nem das empresas, a que se junta ainda uma alta taxa de inflação", explicou.

Com um governo JPP teremos um pacote de apoio ao tecido empresarial, que passa pela redução de impostos (IVA, IRS e IRC), redução e regulação do preço do gás e da fatura energética e margem para baixar o ISP, daí resultando uma descida no preço dos combustíveis" Élvio Sousa

O candidato indicou ainda outras medidas com reflexos positivos para as empresas e as famílias. “É de primordial importância baixar os custos do transporte de mercadorias, que é 18% mais caro por quilómetro do que nos Açores, disponibilizar o ferry para carga e passageiros, reduzindo os custos para as empresas e as famílias, lançar um concurso público internacional para a concessão da operação portuária e assim auditar preços, sobretudo acautelar a competitividade da nossa economia.”

Neste pacote de valorização do sector empresarial, o "candidato a presidente do Governo" inclui ainda o "plano para a construção urgente de 500 habitações a preços adequados aos salários da classe média e dos jovens".

"Além de resolvermos a enorme carência de habitação, estaremos a garantir postos de trabalho”, sublinhou Élvio Sousa, citado pela assessoria do partido.