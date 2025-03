Marítimo com duas alterações ao onze na recepção ao Académico de Viseu

O Marítimo apresenta duas alterações no onze titular que vai defrontar o Académico de Viseu a partir das 14 horas, no Estádio dos Barreiros, jogo da 25.ª jornada a contar para a II Liga.

Ivo Vieira mantém na baliza Gonçalo Tabuaço, mas opera duas alterações na linha defensiva que será formada por Tomás Domingos, Júnior Almeida, Rodrigo Borges (Madsen na última jornada) e Fábio China, que regressa com a braçadeira de capitão, entrando para o lugar de Afonso Freitas que alinhou no jogo com o FC Porto B.

Do meio-campo para a frente, Ivo Veira mantém titulares Danilovic, Carlos Daniel, Michel Costa, Patrick, Fábio Blanco e Alexandre Guedes.

O Marítimo defronta, hoje, o Académico de Viseu em jogo a contar para a II Liga. Nesta fase da temporada, os verde-rubros vêm de uma vitória importante diante do FC Porto B e procuram manter o bom momento.

“É óbvio que a semana de trabalho ficou melhor com essa vitória, mas não podemos descansar à sombra de uma vitória”, disse, ontem, o treinador Ivo Vieira.