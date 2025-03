Marítimo joga com o Académico de Viseu

O Marítimo defronta, hoje, o Académico de Viseu em jogo a contar para a II Liga.

Nesta fase da temporada, os verde-rubros vêm de uma vitória importante diante do FC Porto B.

“É óbvio que a semana de trabalho ficou melhor com essa vitória, mas não podemos descansar à sombra de uma vitória”, disse, ontem, o treinador Ivo Vieira.

Para conseguirmos uma nova vitória, temos que fazer muito mais do que fizemos no último jogo e os jogadores têm de perceber que foram orientados nesse sentido, pois vamos defrontar uma equipa com bastante valia individual, uma equipa que investiu muito com um objectivo de subida de divisão e que está numa posição que ainda lhe permite ter muita esperança na prossecução desse objectivo, pelo que será um jogo bastante competitivo contra uma equipa difícil". Ivo Vieira

Com Ivo Vieira, o Marítimo não tem repetido o mesmo 'onze', o que significa que podem estar previstas mais mudanças.

A partida acontece, a partir das 14h00, no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Mas há mais neste domingo:

10h00: CDU inicia a campanha eleitoral com intervenção de Edgar Silva, junto à Igreja Paroquial do Garachico - Câmara de Lobos;

10h30: PSD/Madeira - Iniciativa política, na Rua do Pavilhão - Caniço;

11h00: ADN - Alternativa Democrática Nacional - Início da campanha eleitoral, sob o tema 'Altas Problemáticas', em frente ao Hospital dos Marmeleiros;

11h00: JPP - Acção política com porta-voz Paulo Alves, junto ao Terminal de Autocarros de Machico;

11h00: Nova Direita realiza iniciativa política, no Mercado do Santo da Serra e comércio local; às 12h30 promove um almoço no restaurante Escondidinho - Machico e às 14h00 estará em Machico, junto à Igreja;

11h30: PS-Madeira - Iniciativa de contacto com a população, na Boa Nova;

11h30: Iniciativa Liberal dá início à campanha eleitoral com acção de rua, no Forte de São João, Machico;

12h00: Carnaval do Santo da Serra 2025: Local de partida: Rua Dr.ª Filomena Mina (Em frente ao Centro de Saúde) e local de chegada: Rua Padre João Pedro Gomes Henriques (Após o Parque Infantil);

12h30: Iniciativa política do CHEGA Madeira, junto à Feira do Santo da Serra;

13h00: Bloco de Esquerda -Iniciativa política de abertura de campanha com a presença de Mariana Mortágua, no Restaurante - O Pasto - Câmara de Lobos;

15h00: PPM - Acção de campanha com o secretário-geral do PPM, Paulo Estevão, em frente à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira;

15h00: Cortejo de Carnaval da Camacha, na Rua Maria Ascensão - Largo da Achada;

15h00: CAB joga frente ao Basquete Barcelos em jogo a contar para a Liga de basquetebol feminino, no Pavilhão do CAB;

15h00: Marítimo B defronta a Régua em jogo a contar para o Campeonato de Portugal, no Complexo Desportivo do Marítimo;

17h00: Associação Avesso e Casa do Povo da Ponta do Sol promovem projecto 'Um Dia Pela Vida', através da realização de um concerto de Carnaval [enterro do osso], no Centro Cultural John dos Passos, na Vila da Ponta do Sol;

18h00: XXXVIII Festival de Música da Madeira - recital de piano com Suzana Bartal, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

18h00: Apresentação da Team Lotes para a época desportiva 2025, no Nico’s Burguer - Santo António - Av. da Madalena nº 137;

19h00: Palestra 'Candidatura da 'Procissão das Cinzas em Câmara de Lobos' ao INPCI', na Igreja de Santa Cecília.

Principais acontecimentos registados no dia 9 de Março, Dia Mundial do Rim:

1821 - São aprovadas em sessão de Cortes as bases da Constituição Portuguesa de 1822, saída da Revolução de 1820, a primeira Lei Fundamental portuguesa, aprovada por uma assembleia representativa.

1841 - Estreia-se a ópera de Verdi "Nabucco", no teatro Scala de Milão, Itália, o primeiro êxito de Verdi.

1842 - Estreia-se, em Lisboa, o drama de Almeida Garrett "O Alfageme de Santarém".

1864 - O general norte-americano Ulysses S. Grant assume o comando-geral das tropas da União, que congrega as forças do Norte, na Guerra Civil que divide o país.

1913 -- A Académica de Coimbra vence o seu primeiro troféu, a Taça Monteiro da Costa, sagrando-se "campeã do Norte". Na final, a Académica bate o FC Porto por 3-1.1.

1916 - Grande Guerra de 1914-1918. A Alemanha declara guerra a Portugal, pelo apresamento dos navios mercantes, nos portos portugueses.

1918 - É criado, pelo decreto n.º 3902, publicado no Diário n.º 46, o Ministério da Agricultura.

1928 - O Governo português do general Óscar Fragoso Carmona, saído do golpe de 28 de maio de 1926, recusa o empréstimo da Sociedade das Nações para a recuperação económica do país.

1934 - Nasce o cosmonauta russo Yuri Alekseyevich Gagarin, o primeiro homem a viajar para o espaço.

1941 -- Morre, aos 24 anos, o poeta Álvaro de Castro e Sousa Correia Feijó. Foi um dos fundadores do grupo de poetas do Novo Cancioneiro.

1945 - II Guerra Mundial. Bombardeamento aéreo de Tóquio, Japão, pela força aérea norte-americana. Morrem cerca de 85 mil pessoas.

1959 -- A boneca Barbie é lançada pela Mattel, Inc., uma empresa de brinquedos do sul da Califórnia, Estados Unidos.

1961 - Dalai Lama defende a restauração da independência do Tibete na Assembleia das Nações Unidas.

1962 - Realiza-se, em Coimbra, o I Encontro Nacional de Estudantes, que conduz à criação do Secretariado Nacional dos Estudantes Portugueses e à definição do Dia do Estudante, 24 de março. A proibição do encontro dará origem à Crise Académica de 1962.

1965 -- Segunda marcha de Selma a Montgomery, no estado norte-americano do Alabama. Polícias e manifestantes ficaram frente a frente, mas quando as tropas se afastaram para o lado para deixá-los passar Martin Luther King guiou os manifestantes de volta à igreja.

1966 - A França afasta-se da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) por não concordar com a integração supranacional das forças da organização.

1974 - É decretado o estado de prevenção em Lisboa. A ordem do Governo de Marcello Caetano surge com a publicação do livro "Portugal e o Futuro", de António de Spínola.

1975 - É criada a União da Juventude Comunista Portuguesa.

1976 - Portugal e Angola estabelecem relações diplomáticas.

1980 - Primeiras eleições para o Parlamento basco.

1981 - Agricultores da Polónia anunciam a formação do sindicato Solidariedade Rural.

1986 -- Mário Soares, eleito por sufrágio universal e direto, toma posse como primeiro Presidente civil da República Portuguesa.

1987 -- Morre, aos 80 anos, Paulo Quintela, filólogo, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, ensaísta, figura determinante na divulgação dos maiores escritores de língua alemã e inglesa e na recuperação de clássicos portugueses.

1991 - Mário Soares toma posse para o segundo mandat, como Presidente da República Portuguesa.

1996 - Jorge Sampaio, eleito Presidente da República, toma posse do cargo, em sessão na Assembleia da República.

- O Presidente da República Jorge Sampaio condecora o ex-Presidente da República Mário Soares com o Grande Colar da Ordem da Liberdade.

2001 - Jorge Fernando Branco de Sampaio, Jorge Sampaio, toma posse para um segundo mandato como Presidente da República Portuguesa.

2003 - É apresentado o inquérito à educação e ensino em Portugal onde se revela que 25% da população não concluiu a escolaridade obrigatória.

2006 -- Aníbal Cavaco Silva, toma posse de como 18.º Presidente da República Portuguesa.

- O Presidente norte-americano, George W. Bush, promulga o diploma que prorroga a legislação e permite que a administração norte-americana continue a utilizar as ferramentas anti-terroristas que contém o Patriot Act (Lei Patriota), surgida após os atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

2007 - Os líderes dos 27, reunidos em Bruxelas, na Cimeira da Primavera, chegam a acordo sobre uma meta vinculativa de 20 por cento de energias obtidas de fontes primárias renováveis (vento, água, sol e biomassa), até 2020, em relação ao consumo total de energia na União.

- Brasil e Estados Unidos assinam um acordo de cooperação para a produção de etanol, com vista à criação de um padrão internacional para os biocombustíveis.

- Morre, aos 90 anos, o poeta e escritor brasileiro Gerardo Mello Mourão.

- Morre, com 52 anos, Luz Franco, atriz, dramaturga e encenadora.

2008 - O O líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e primeiro-ministro, José Luis Zapatero, é reeleito sem maioria absoluta.

- A atleta portuguesa Naide Gomes sagra-se campeã Mundial do salto em comprimento com um salto de 7,00 metros, no último dia dos Mundiais de atletismo Valência2008, Espanha, em pista coberta. A marca de Naide Gomes constitui ainda um novo recorde nacional.

- O atleta Nelson Évora conquista a medalha de bronze no triplo salto dos Campeonatos do Mundo de pista coberta de atletismo, que se estão a disputar em Valência, Espanha.

2009 - O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assina um decreto que levanta as restrições ao financiamento público da investigação sobre células estaminais embrionárias, revogando as medidas do seu antecessor, George W. Bush.

2010 -- Morre, aos 83 anos, a poetisa Alda Espírito Santo, figura de primeira linha na luta pela independência são-tomense. Autora do hino nacional de São Tomé e Príncipe, criou a primeira geração de jornalistas do país e a União de Escritores e Artistas São-tomenses.

2011 -- Aníbal Cavaco Silva toma posse para um segundo mandato como Presidente da República.

- O governador do estado norte-americano de Illinois abole a pena de morte, depois de uma moratória, criada após a condenação de 13 homens inocentes, ter suspenso, durante mais de uma década, a pena capital.

- O tribunal de primeira instância de Tunes, Tunísia, anuncia a dissolução da União Constitucional Democrática, partido do antigo Presidente Zine El Abidine Ben Ali.

- O vaivém espacial norte-americano Discovery aterra no Centro Espacial Kennedy da NASA, Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, na Florida, terminando a sua última missão, depois de 39 viagens ao Espaço.

2012 -- É assinado o acordo com os credores que permite cortar a dívida grega em 100 mil milhões de euros.

2013 -- Morre, aos 78 anos, o arquiteto Manuel Machado Vicente, conhecido como o "arquiteto de Macau".

2014 -- Morre, com 82 anos, Naftal Langa, escultor moçambicano, considerado um dos grandes nomes das artes de Moçambique.

2016 - Marcelo Rebelo de Sousa toma posse como 19.º Presidente da República portuguesa.

- Morre, aos 90 anos, George Martin, produtor musical britânico que transformou os Beatles em estrelas musicais.

2017 - Morre, aos 84 anos, Gordon Howard Eliot Hodgkin, pintor britânico influente na arte contemporânea do Reino Unido e vencedor do Prémio Turner em 1985.

2018 -- Morre, com 96 anos, o alemão Oskar Gröning, criminoso de guerra nazi, designado o "contabilista de Auschwitz.

2020 -- Covid-19: são anunciados em catadupa adiamentos e cancelamentos de iniciativas diversas, são encerrados ou condicionados os acessos a alguns serviços públicos e limitadas visitas a hospitais, e escolas de norte a sul suspendem as aulas presenciais, incluindo universidades. No Algarve são canceladas 60% das reservas dos hotéis, o início da maior queda no turismo e restauração alguma vez sentida. O ministro da Administração Interna anuncia a suspensão de todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas pela covid-19 em Itália e recomenda a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas ou em espaços fechados com mais de mil.

- O Leixões-Farense, da II Liga de futebol, é o último jogo das ligas profissionais a disputar-se com público nas bancadas e sem as restrições impostas pela pandemia de covid-19.

- Com o registo dos dois primeiros casos de covid-19 o Chipre torna-se o último país da União Europeia a ser atingido pelo novo coronavírus

- A Alemanha regista as duas primeiras mortes de pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

2021 - O Tribunal Central Administrativo Sul dá razão à Câmara Municipal de Lisboa no caso Bragaparques, uma decisão que evita o pagamento de 239 milhões de euros pelo município e já não é passível de recurso.

2022 -- Um ataque da Força Aérea russa à maternidade ucraniana em Mariupol, cidade portuária estratégia no sul da Ucrânia, causa indignação internacional.

2023 -- Morre, aos 38 anos, Edson da Luz, Azagaia, 'rapper' moçambicano, autor de letras de intervenção que lhe valeram, entre outros, o título de "'rapper' do povo".

Este é o sexagésimo nono dia do ano. Faltam 297 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia: A Constituição Política da Nação Portuguesa deve manter a liberdade, segurança e propriedade de todo o cidadão". Primeiro artigo das Bases da Constituição, aprovadas a 9 de março de 1821 pelas Cortes Gerais Constituintes.