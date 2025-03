Serviço de estafeta por regulamentar é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Autoridade Regional para as Condições de Trabalho defende a criação de um Regime Especial para os motoristas de entregas, visto que a maioria está a recibos verdes. Fiscalização detectou 15 sem seguro de acidentes.

Congestionamento na saúde é outro assunto em destaque. Apesar do recorde de cirurgias hospitalares no último ano, há 200 camas ocupadas por altas problemáticas, 20 doentes no corredor das urgências à espera de internamento e racionamento de medicamentos. As 14 candidaturas às eleições apresentam soluções para um sector com prognóstico reservado.

Nota ainda para persistência sobre patins. “Durante sete horas fui campeã do mundo, até decidirem retirar-me a medalha”, recorda Francisca Henriques, de 17 anos. “O importante é continuar”, atira a jovem atleta de alto rendimento que também quer seguir direito.

Na primeira, há ainda espaço para derrota não compromete objectivos alvinegros. Nacional perdeu com o Benfica, 0-3, num jogo em que falhou uma grande penalidade. Casa Pia é o adversário que segue.

Por fim, os NAPA conquistam Festival da Canção com ‘Deslocado' graças à votação do público

