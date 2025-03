ADN denuncia criação de "perfis anónimos e falsos nas redes sociais" para "espalhar difamações"

O coordenador regional do Partido ADN - Alternativa Democrática Nacional, Miguel Pita, veio hoje a público repudiar "a forma como certos sectores da política insistem em recorrer a ataques pessoais e calúnias para tentar, sem sucesso, desacreditar adversários".

O cabeça-de-lista do partido às eleições do próximo dia 23 de Março diz ter assistido, "nos últimos dias", a um "ataque vil e difamatório" contra os candidatos do ADN na Madeira, que argumenta serem promovidos "por aqueles que, incapazes de combater o ADN no campo das ideias, recorrem a mentiras e insinuações sobre a vida pessoal dos mesmos".

Miguel Pita denuncia que, para este efeito, "são utilizados perfis anónimos e falsos nas redes sociais para espalhar difamações, tentando criar uma narrativa enganosa e manipuladora contra o ADN".

"Este tipo de comportamento revela uma fraqueza moral e a ausência de argumentos dos que nos atacam", sublinha o candidato.

Não vamos responder a essas mentiras e calúnias, pois isso significaria baixar ao nível daqueles que não têm qualquer preocupação com a verdade e que fazem da difamação o seu único instrumento político. O nosso compromisso é com a dignidade e o respeito pelo eleitorado, e não com a política rasteira dos que temem a mudança Miguel Pita, ADN

O dirigente partidário, citado em nota de imprensa, considera ainda que as ditos ataques acontecem "porque todos já perceberam que o ADN vai eleger candidatos". "É precisamente por isso que tem sido o alvo principal de todos aqueles que apenas querem mudar o nome dos governantes, mas não as políticas que há décadas mantêm os privilégios de alguns e favorecem os interesses de outros", sustenta Miguel Pita.