Venezuela inutilizou duas aeronaves vinculadas ao narcotráfico

As autoridades da Venezuela anunciaram hoje ter confiscado e inutilizado dois aviões ligeiros, destruído uma pista clandestina e um acampamento logístico usado para o tráfico de droga, no estado venezuelano de Apure (sudoeste do país).

O anúncio foi feito pelo Comando Estratégico Operacional das Formas Armadas Bolivarianas da Venezuela (CEOFANB), através das redes sociais, sublinhando que o país combate diariamente o tráfico de drogas e que não produz nem consome produtos do narcotráfico.

"Em perfeita fusão policial-militar, membros da Superintendência Nacional Antidrogas, do Comando Nacional Antidrogas e da Polícia Nacional Bolivariana acompanhados por Unidades de Reação da Zona Operacional de Defesa Integral 31, Apure, em operações de patrulhamento e reconhecimento antidrogas, localizaram, desmantelam e desativaram um acampamento logístico de apoio ao narcotráfico, bem como a desativação de uma pista de aterragem clandestina não autorizada nas coordenadas: 06°39'05.09N, 069°16'58.66W", anunciou no Instagram.

Segundo o CEOFNB "entre os materiais apreendidos" estão uma aeronave ligeira, 6.400 litros de combustível de avião, malha com camuflagem artificial para aeronaves, um gancho para arrastar aeronaves e 600 metros de mangueira, refletores para balizagem noturna e outros.

Nas proximidades foi localizada uma segunda aeronave ligeira escondida no mato e quinhentos 500 quilos de ureia presumivelmente utilizada para atividades de tráfico de estupefacientes.

"A Venezuela é um Estado de direito e de justiça, que luta diariamente contra o narcotráfico e os grupos criminosos que tentam utilizar o nosso território nacional como plataforma para extrair os seus produtos dos países vizinhos. Na Venezuela, os produtos do narcotráfico não se produzem nem se consomem. Integrar é vencer", conclui.

Em 18 de fevereiro de 2025 a Superintendência Nacional Antidrogas da Venezuela (SUNAD) anunciou que "mais de 450 aeronaves" usadas pelo narcotráfico foram inutilizadas em 2024.