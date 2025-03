Polícia Florestal goza de “grande prestígio” junto da população

Na comemoração do 112º aniversário do Corpo de Polícia Florestal, o presidente do Governo Regional em gestão reafirmou “total apoio do governo na persecução dos objectos da Polícia Florestal”. Oportunidade para também afirmar que “a população tem de estar muito grata com o trabalho de várias gerações que esta Polícia tem desenvolvido”, com destaque para a preservação do património natural, cujo desafio é deixá-lo “não só intacto, mas melhorado”, disse.

Na cerimónia realizada no Pavilhão Gimnodesportivo da Ribeira Brava, Miguel Albuquerque enalteceu ainda o “sentido de serviço público” dos polícias florestais por reconhecer “a tarefa muitas vezes difícil, muitas vezes complicada” a que estão incumbidos de realizar.

Sustentou que o “grande prestígio” que a Polícia Florestal goza junto da população “não foi por acaso”.

Oportunidade para também destacar a aposta acertada do Governo Regional, quando recusou extinguir este Corpo de Polícia, a exemplo do que fizeram em Portugal Continental.

Polícia Florestal que hoje desempenha também “papel cada vez mais relevante” enquanto agente de protecção civil.

Albuquerque fez questão de lembrar a ex-secretária com a tutela do Corpo de Polícia Florestal, Susana Prada, pela intervenção como grande suporte na modernização desta polícia. O mesmo em relação a Rocha da Silva – presente na cerimónia - pelo “papel muito importante na dinamização e prestígio da Polícia Florestal”.

Tudo argumentos para concluir o “grande sentido de gratidão” da população com a Polícia Florestal, Corpo que é um “orgulho” para a Região e para o País.