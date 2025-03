Devido à instabilidade do tempo - apesar do sol que predomina na Vila da Ribeira Brava - a cerimónia comemorativa do aniversário do Corpo da Polícia Florestal, prevista realizar-se na nova praça junto à escola 'Secundária' da Ribeira Brava, acabou por ser transferida para o espaço coberto do Pavilhão Gimnodesportivo da localidade.