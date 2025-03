PS assume importância de implementar políticas promotoras da igualdade

Neste Dia Internacional da Mulher, o PS assumiu a importância de se implementarem medidas promotoras da igualdade, tendo em conta das diferenças salarias, mas também o facto de as mulheres terem três vezes mais trabalho em casa do que os homens.

Os socialistas realizaram, hoje, uma iniciativa onde alertaram para as desigualdades ainda existentes e apontaram algumas das medidas que serão postas em prática por um Governo socialista para inverter esta realidade

Paulo Cafôfo constatou que, na Madeira, as mulheres ganham em média menos 152 euros do que os homens e advertiu para o facto de a Região ser a que tem os salários mais baixos do País. O cabeça-de-lista às eleições regionais assume que o crescimento da economia tem de significar um aumento de salários e, nesse processo, tem de haver uma igualdade nos rendimentos das mulheres.

Por outro lado, reafirmou o compromisso de baixar o IVA, medida que terá um impacto direto para as famílias. Do mesmo modo, realçou as propostas da gratuitidade das creches e do fim das propinas para os estudantes madeirenses no ensino superior, bem como as medidas que irão permitir a aquisição de habitação própria (nomeadamente o programa ‘Primeira Chave’), que serão “um contributo importante para valorizar o papel da mulher e da família”.

A iniciativa do PS contou com a exposição de um placard onde foram deixadas mensagens alusivas à data. Paulo Cafôfo garantiu que, “com o PS, as mulheres madeirenses vão construir a sua própria história” e mostrou-se certo de que “serão elas a fazer a mudança na Região”.