Ribeira Brava avança com avaliação detalhada à escarpa do Espigão

A Câmara Municipal da Ribeira Brava vai avançar com uma análise minuciosa à escarpa do Espigão, após uma visita técnica realizada esta manhã. A medida visa avaliar as condições da encosta e mitigar riscos para a população, contando com o apoio dos rocheiros do Governo Regional, informa em comunicado a edilidade.

De acordo com o presidente interino da autarquia, Jorge Santos, o pedido para esta avaliação será formalizado ainda hoje. “A autarquia vai formular o pedido aos rocheiros do Governo Regional para que façam uma análise detalhada à escarpa e, caso necessário, como temos vindo a fazer, avançaremos para uma intervenção de forma a reduzir o risco de queda de pedras”, explicou. A visita contou também com a presença do vereador Paulo Andrade e do responsável da Protecção Civil Municipal, Eng.º Dinarte Spínola.

Jorge Santos reforçou que o Espigão tem sido uma prioridade da Câmara nos últimos anos, com sucessivas intervenções para garantir a segurança do local. Em 2022, a autarquia realizou a limpeza da escarpa para remoção de inertes e pedras soltas, além do corte de eucaliptos na encosta. Na mesma ocasião, foi também pavimentada a estrada que apresentava sinais de degradação.

No ano seguinte, em 2023, houve uma intervenção ainda maior, desta vez com o apoio do Governo Regional, centrada na limpeza e reforço da estabilidade da escarpa. Já em 2024, a autarquia levou a cabo mais uma acção preventiva, que incluiu uma verificação de segurança do espaço e uma avaliação detalhada dos terrenos envolventes. Esta operação envolveu a remoção de blocos rochosos na escarpa e a desobstrução da linha de água.

A Câmara Municipal reforçou que qualquer intervenção em zonas de material rochoso tem como objectivo principal mitigar os riscos para a população. “A nossa orografia assim o exige, não só no Espigão, como noutras localidades do município”, salientou Jorge Santos na mesma nota enviada à redacção.

Desta forma, a avaliação solicitada aos rocheiros do Governo Regional será feita também na zona da Furna, outro local crítico onde, em períodos de chuva intensa, há um aumento da probabilidade de queda de pedras.

A autarquia reforça o compromisso com a segurança dos seus munícipes e garante que continuará a monitorizar e intervir em áreas de risco sempre que necessário.