Cristiano Ronaldo marca no empate do Al Nassr

O Al Hilal, de Jorge Jesus, aproximou-se hoje da liderança da Liga saudita de futebol, ao derrotar o Al Fayha (2-0), de Pedro Emanuel, enquanto Cristiano Ronaldo marcou no empate do Al Nassr com o Al Shabab (2-2).

Na 24.ª jornada, o campeão Al Hilal ganhou em Buraydah com golos de Mohamed Kanno (18 minutos), assistido de canto pelo internacional português Rúben Neves, e do sérvio Aleksandar Mitrovic (89), ausente da competição há precisamente dois meses, por lesão.

Privada de João Cancelo, devido a problemas físicos, a equipa de Jorge Jesus reforçou a segundo posição da prova, com 54 pontos, ficando agora a quatro do líder Al Ittihad, que tinha empatado fora na véspera perante o Al Qadsiah (1-1), terceiro classificado, com 51.

Já o Al Fayha prossegue no 14.º lugar, com 22 pontos, quatro acima da zona de descida, tendo chegado ao quarto duelo sem vencer na Liga saudita, após três empates seguidos.

Se o Al Hilal desfez uma série de duas derrotas nas diversas provas, o Al Nassr voltou a marcar passo e falhou a aproximação ao pódio, do qual havia saído na ronda anterior, ao empatar na receção ao Al Shabab (2-2), num jogo em que não utilizou Otávio, por lesão.

Quatro dias depois de ter ficado ausente do empate no Irão perante o Esteghlal (0-0), da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões asiáticos, Ronaldo, capitão do Al Nassr e da seleção portuguesa, alinhou 71 minutos e voltou à ação com um golo, já aos 45+7, cimentando a liderança dos melhores marcadores da Liga saudita, com 18 tentos.

Antes, Ayman Yahya (45+2 minutos) já tinha respondido à grande penalidade convertida pelo marroquino Abderazzak Hamdallah (44) a favor do Al Shabab, que viria a alinhar em superioridade numérica durante quase toda a segunda parte, face à expulsão com cartão vermelho direto de Mohammed Al Fatil (52), e fez o 2-2 por Mohammed Al Shwirekh (67).

O Al Nassr permanece no quarto posto, com os mesmos 48 pontos do Al Ahli, quinto, que resgatou já em tempo de compensação um empate na receção ao Al Khaleej (2-2), num desafio arbitrado por Cláudio Pereira e com um tento de Fábio Martins para os visitantes.

Em sexto, com 40 pontos, continua o Al Shabab, cujo 'onze' integrou Daniel Podence, na origem do grande penalidade de Hamdallah e da expulsão de Al Fatil no dérbi de Riade.